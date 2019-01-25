吉193学生饮用哥冬水·莎米沙益促学校办醒觉运动 哥冬渗入校园，吉打州去年逾400名涉嫌滥用毒品的中小学学生中，有半数者约193人是饮用哥冬水。

阿都阿兹（右起）与莎米沙益和各校校长交流。（图：星洲日报）

（亚罗士打24日讯）哥冬渗入校园，吉打州去年逾400名涉嫌滥用毒品的中小学学生中，有半数者约193人是饮用哥冬水。

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掌管吉打州教育事务委员会主席莎米沙益坦言，校园滥用哥冬的情况日益严重，因此她促请校方与反毒机构合作，举办各项醒觉运动，指导家长和学生关于哥冬的正确资讯。

她说，许多家长和学生对哥冬一知半解，甚至一些家长也有饮用哥冬水，认为哥冬水有提神效果，而让孩子也一同饮用。

因此，她认为，校方有必要举办讲座会或醒觉活动，让家长和学生了解哥冬的危害，实际上与其他毒品没差。

莎米沙益今日出席在孟达伦大臣官邸礼堂举办的吉州教育局与州内749名中小学校长交流会后，在新闻发布会上发言。

赞同铲除哥冬农场建议

她赞同州政府全面铲除哥冬农场的建议，但目前有关建议仍处于商讨阶段，需要时间执行。

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她说，除了农场外，很多郊区的居民也在住家外种植哥冬，包括巴东得腊及亚依淡等，都是哥冬树的热点区。

阿都阿兹：符资格申请皆会批准

没刁难处理教师调配

吉州教育局局长阿都阿兹说明，吉州教育局并没刁难处理教师调配事宜，任何符合资格的调配申请，皆会被批准和接受。

他说，所有的调配都是以学校的配额为准，必须平衡所有学校的师资。

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他补充，吉州的师资足够，目前全州共有3万6000名教师。

询及宗教老师诺法哈娜调职家乡的申请进展时，阿都阿兹说，吉州教育局仍等待进一步指示，一旦对方被槟城教育局获准调职，吉州教育局将会安排对方在住家附近的学校执教。

他说，目前槟城教育局没给予任何答复和指示，该局也只能等待。

曾患有忧郁症的诺法哈娜（27岁）是本月14日失踪，并在3天后于霹雳州被寻获。