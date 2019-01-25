若巴黎不撤棕榈油禁令．马或限制法国产品进口 我国首相敦马哈迪致信予法国总统马克龙（Emmanuel Macron）告知，若巴黎不撤回遏制棕榈油在生物燃料中使用的计划，我国将考虑实行限制法国产品进口的法律。

（八打灵再也24日讯）我国首相敦马哈迪致信予法国总统马克龙（Emmanuel Macron）告知，若巴黎不撤回遏制棕榈油在生物燃料中使用的计划，我国将考虑实行限制法国产品进口的法律。

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根据路透社报道，基于长期以来一直担心该作物的环境影响主要来自印尼和马来西亚，法国立法者于上个月投票决定从2020年起于生物燃料计划中一移除棕榈油。

棕榈油作为生产生物柴油的原料，也可制作饼干，肥皂及口红等各种产品。

此外，棕榈油是我国的主要收入来源，而我国也是植物油的第二大出口国。

两国贸易取决相互尊重

在马哈迪于1月8日发给马克龙的信中，呼吁法国领导人拒绝接受拟议的生物燃料棕榈油禁令，并补充说，两国之间的贸易关系取决于相互尊重彼此的商品。

路透社记者于星期三看到马哈迪在信中说，如果无法做到互相尊重，我国将迫使采取行动，但不限于暂停欧盟与马来西亚自由贸易谈判及对法国出口实施志同道合的立法。

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马哈迪表示，法国此举可能导致马来西亚棕榈油出口商和法国出口商面临“令人遗憾的经济和贸易后果”。

马哈迪也在信中写道，2017年两国的双边贸易总额为38.7亿欧元（约182亿令吉）。

另一方面，马哈迪办公室代言人证实了这封信的真实性，并说这封信是通过外交途径发出的。

原产业部长郭素沁也证实了该封信的真实性，而法国政府也发出声明表示，正在调查此事。