森贸消局：疑是伪造认证．餐馆用“清真”蜜饯中罚 波德申芦骨一间商场的马来餐馆，因使用中国蜜饯作为调味，结果被上门突击的森州贸消局及伊斯兰宗教事务局发现，业者为此被当局开出罚单。

即使中国蜜饯印有清真认证，但贸消局拒绝承认蜜饯是属于清真食品。（图：星洲日报）

（森美兰．波德申24日讯）印有清真认证也不受承认，森贸消局拒绝承认中国蜜饯为“清真”食品！

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波德申芦骨一间商场的马来餐馆，因使用中国蜜饯作为调味，结果被上门突击的森州贸消局及伊斯兰宗教事务局发现，业者为此被当局开出罚单。

冷冻食材都没“清真”认证

尽管执法当局在中国蜜饯的包装上发现印有“清真”认证，但当局却质疑有关认证是厂家伪造，并且不符合标准作业程序，最终仍把中国蜜饯定义成非清真食品。

据了解，这间餐馆虽然是使用“清真”准证的名义来经营，惟所采用的食材引起穆斯林的怀疑，因而引起执法当局关注。

森州贸消局及伊斯兰宗教事务局今午拉大队到有关餐馆展开联合检举行动，除了揭发餐馆使用非清真的中国蜜饯作为调味料，餐馆内其余使用的冷冻食材，同样也是没有采用印有“清真”认证的包装。

执法当局也发现，业者出示的“清真”经营执照，已经逾期了超过3年，因此，基于有关餐厅是以“清真”名义经营，但却没有根据伊斯兰宗教事务局的准则运作，执法当局除了充公所有食材，也向业者开出罚单。

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营业执照逾期3年

森州贸消局执法组主任祖比尔说，除了该餐馆没有使用清真食材，业者的营业执照也被发现早在2016年已逾期，至今不曾作出更新。

他强调，业者若非以“清真”的名义经营，将不会触犯任何条例，但业者目前的作业方式，在门口上印有清真认证，明显是误导了前来光顾的穆斯林顾客。

他指出，目前除了充公食材外，业者也会抵触2011年商品事务法令（清真认证与标志），一旦在这项条文下罪成，将可被罚款最高10万令吉、监禁不超过3年或两者兼施。

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他补充，截止今年1月23日为止，当局在森州采取的相关取缔行动，共检查了118个单位，其中3宗被发现错误使用清真认证，而在去年，当局也一样接获类似的16宗案件。

此外，他提到，有关餐厅面临的卫生问题，包括在食材旁使用防腐剂，他也会把此事交由卫生局处理。