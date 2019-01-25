疑无法接受冯伟衷离世·胡佳琪悲痛连发86篇文 新加坡男星冯伟衷1月初前往纽西兰参加军事演习，不料，期间却不慎压伤胸腹，送医抢救4天不治，得年28岁，而他从未曝光的艺人女友胡佳琪似乎因为打击太大，在社交网站上连发约86篇文，让亲友相当担心她的身心状况。

（新加坡25日讯）新加坡男星冯伟衷1月初前往纽西兰参加军事演习，不料，期间却不慎压伤胸腹，送医抢救4天不治，得年28岁，而他从未曝光的艺人女友胡佳琪似乎因为打击太大，在社交网站上连发约86篇文，让亲友相当担心她的身心状况。

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痛失挚爱的胡佳琪疑似无法接受爱人已经离开人世间的事实，从昨晚开始，便在IG限时动态上一连发了大约86篇则贴文，回顾两人交往多年的点点滴滴，字字句句流露出对冯伟衷离世的悲伤和不舍，让亲友们看了非常担心胡佳琪目前的心理状况。

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胡佳琪也在IG添加了名为“我的至爱”档案的限时动态，并以多张冯伟衷的照片缅怀爱人，其中一张还写着：“我的世界就这样不见了，我的心无法承受，我们来世真的要再见，你还没求婚你就先走了，什么意思，你说。”

此外，胡佳琪也分享冯伟衷1月20日发给她的最后一张照片，那是纽西兰美丽的草原和山峦。她也秀出冯伟衷的手机中两人的短信，她跟他说“当我老公，我爱你”，他以一张穿着军装的自拍照回复。

胡佳琪也在贴文中透露，两人的恋情一直低调，想等到结婚那一刻才公开，所以他们在社媒都只贴群体照，而她现在终于可以秀出多张她给他拍的照片，没想到却是要“用我拍的照片来送走你”。