国民党代表团访马．与马台经贸协会交流餐叙 马台经贸协会日前于吉隆坡塔旋转餐厅与来自台湾的中国国民党民意代表团进行交流餐叙。

坐者前排左起徐忍川、陈荣立、洪慧珠、江启臣、丁重诚；坐者第二排左起尹新垣公使、刘文兴、洪荣民夫妇、拿汀许柏香、林丽婵。（图：星洲日报）

（吉隆坡24日讯）马台经贸协会日前于吉隆坡塔旋转餐厅与来自台湾的中国国民党民意代表团进行交流餐叙。

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中国国民党政策会执行长兼立法院国民党总召江启臣日前率领立法委员林为洲、林丽婵、台北市议员王鸿薇丶徐弘庭、新北市市议员陈明义、基隆市议会林沛洋副议长、台中市议员黄健豪一行人到访我国，并在驻马来西亚台北经济文化办事处洪慧珠代表陪同下与马台经贸协会进行交流餐会。

马台经贸协会会长拿督斯里陈荣立、顾问拿督丁重诚博士、副会长拿督黄耀佳、秘书长徐忍川、财政拿督刘文兴、理事拿督邱星超、林财贵出席，大家愉快交流，为未来双边合作建立良好桥梁。

其他出席者尚有驻马来西亚台北经济文化办事处副代表尹新垣、周启宇组长、卓慧铃秘书、江慧芬秘书、洪荣民夫妇、方俊能会长夫妇、马秋南执行长、陈泽清等人。

台湾中国国民党民意代表团与马台经贸协会交流合照。