2095箱总值达1372万余·警突击行动再起获走私烟酒 打蛇随棍上！武吉阿曼内部安全及公共秩序部继19日破获160万令吉走私烈酒后，23日再依据搜获情报展开4项突击行动，成功起获2095箱总值达1372万2200令吉的走私烟酒，同时逮捕4名本地男子助查。

再纳阿比丁（左三）展示警方起获的走私烟酒。

（柔佛．新山25日讯）打蛇随棍上！武吉阿曼内部安全及公共秩序部继19日破获160万令吉走私烈酒后，23日再依据搜获情报展开4项突击行动，成功起获2095箱总值达1372万2200令吉的走私烟酒，同时逮捕4名本地男子助查。

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武吉阿曼内部安全及公共秩序部（KDNKA）副总监拿督再纳阿比丁，今日在新山淡杯警局召开新闻发布会披露，该部情报特别调查组是在23日下午1时至3时之间，联合柔佛州警察总部于峇株巴辖永平及新山展开4项突击检举行动。

其中，2项行动在新山，2项行动在永平，随即于上述4个突击点顺利破获数量庞大的走私烟酒。

再纳阿比丁透露，该部情报特别调查组是在跟进调查本月19日在雪兰莪州蒲种金銮镇工业区起获的160万走私烈酒案件中查获新线索，随即打蛇随棍上，布局打击由非法集团运作的烟酒走私案。