曹观友：展开综合性发展计划·修复日落洞垃圾场变黄金地 日落洞垃圾土埋场修复计划晋入签署合约最后阶段，未来一旦完成修复工程，这片曾经令人掩鼻难耐的垃圾场，将变身为黄金地，展开综合性发展计划。

日落洞垃圾土埋场一旦完成修复工程，将变身为有价值的土地，进行综合性发展计划（照片：星报）。

（槟城24日讯）日落洞垃圾土埋场修复计划晋入签署合约最后阶段，未来一旦完成修复工程，这片曾经令人掩鼻难耐的垃圾场，将变身为黄金地，展开综合性发展计划。

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晋入签署合约最后阶段

槟州首席部长曹观友说，槟州政府多年前委任一家咨询顾问公司于日落洞垃圾场展开研究后，四五年前进行招标，以让有兴趣的公司协助州政府修复这座垃圾土埋场。

他说，当时共有两家公司竞标，最终由国云集团（PLB）得标，但州政府只是发出意向书给该公司，而还未正式签约。

国云集团也是威南浮罗布隆建设及管理生活与工业垃圾填埋场的特许经营公司，拥有其技术伙伴。

也是行动党槟州主席的曹观友今日携同团队到访星洲日报槟城办事处贺年时，受询及有关日落洞垃圾土埋场修复计划的新闻报道时指出，国云集团仍需符合一些条件，包括寻找替代地点处理工程废料。

“目前有关的替代地点已找到了，位于大山脚。”

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州政府将获25%土地面积回馈

曹观友说，一旦开发商完成修复日落洞垃圾土埋场后，州政府将获得25%土地面积的回馈。

他说，要把垃圾土埋场转型为有价值的土地供日后发展，费用是相当庞大的，预计整个修复工程可能需要约10亿令吉。

“州政府在这方面没有出资，由开发商注资修复，对方预计须耗时三四年，若越早完成修复工程，便可越早发展该地段。”

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有关的土地面积约有80英亩，曹观友希望能在今年完成签约，毕竟已等待良久，而整个准备工作也已来到尾声。

根据建议书，有关地段将充作综合性发展计划，曹观友说，很大可能有关发展计划是属百亿令吉计划，毕竟，开发商花费约10亿令吉修复该地段，若要赚回这笔10亿令吉，或需要销售约100亿令吉的产业了。

须进行环境影响评估申请

曹观友说，修复日落洞垃圾场的工程是把土埋物重新挖出来，能够再循环的物品就送往再循环，可见这是一个挑战非常大的环保工程。

他指出，由于挖掘过程可能会污染环境，因此，即使双方签约了，也还不能动工，需先进行环境影响评估（EIA）的申请。

他说，一般上垃圾土埋场完成其任务后，须获得良好关闭，而关闭工作也讲求技术，包括处理毒气。

他指出，很多例子是把垃圾土埋场转为绿色空间如公园，毕竟垃圾土埋场的土地不够巩固来承担建筑计划，因此一般上是保留原状，然后开放给市民作休闲用途。

垃圾填埋场10层楼高

另一方面，根据《星报》今日引述消息指出，该垃圾填埋场高达40米，近乎像一座10层高的建筑，开发商需要平衡它。

消息指出，有关发展计划是要将垃圾填埋场变成一个“生态与未来城镇”。

日落洞垃圾填埋场大约是在70年代开始启用，距离海墘渡轮码头约3公里。

