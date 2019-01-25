联印泰抗欧盟打压．觅新市场．民政献策．挽棕油跌势 民政党主席拿督刘华才博士对棕油价格暴跌，严重影响原产业领域小园主生计表示关注，并向希盟政府提出数项解决棕油价格暴跌的方法。

（吉隆坡24日讯）民政党主席拿督刘华才博士对棕油价格暴跌，严重影响原产业领域小园主生计表示关注，并向希盟政府提出数项解决棕油价格暴跌的方法。

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他今日发文告指出，希盟政府应该加强与棕油生产国的合作，如印尼和泰国，以针对欧盟对棕油的禁令和偏见作出协商，因为我们三国向欧盟出口棕油的总价值为43亿欧元，占了欧盟进口棕油量的74%，而剩余的26%则是来自其他国家。通过这样做，将增强我们对经济大联盟的谈判能力。

此外，探索新市场对于确保我国原产业领域的生存也很重要，如菲律宾、巴基斯坦和越南，这三个国家的总出口量已超越中国。出口至菲律宾的数据也从2016年的42万9411吨稳定上升至2017年的45万4332吨。

欢迎强制用B10生物柴油

“民政党欢迎强制使用B10生物柴油，这预计将于今年2月全面生效，同时我们也支持于2020年实现B20的建议，因为这将加强对国内棕油的需求，并减轻小园主卖掉原产品的负担，而不是储存。”

他表示，政府应提供更多拨款，以配合2018年财政预算案中为棕油业所拨出的2亿令吉。2019年财政预算的拨款减少至3千万令吉，作为马来西亚棕油永续认证（MSPO）的用途。我们希望政府能为棕油业者提供更多津贴。

“由于中国依然是从我国进口棕油的主要国家之一，因此我们必须改善与中国的双边关系。如果我们与中国的贸易关系恶化，这将对我国的棕油出口产生直接和严重的影响。”