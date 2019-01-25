3奖贷学金开放申请．可在董总网页下载表格 董教总华文独中工委会大学贷学金、林晃升教育基金贷学金及拿督周瑞标教育基金奖助学金即日起开放申请。

（雪兰莪．加影24日讯）董教总华文独中工委会大学贷学金、林晃升教育基金贷学金及拿督周瑞标教育基金奖助学金即日起开放申请。

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“独中工委会大学贷学金”设有陈金发大专院校中文系／教育系教育基金贷学金、丹斯里李莱生教育基金贷学金、谢龙勋教育基金贷学金、霹雳反辐射抗毒委员会（PARC）教育基金贷学金、净宗学会贫寒学生贷学金、ACSONINTERNATIONAL教育基金贷学金、白小保校工委会大学贷学金、爱康教育基金贷学金、林晃升教育基金贷学金，开放予欲前往国内外大学修读“学士学位”的华文独中高中和技术科毕业生申请。

除了提供欲就读学士学位者，“林晃升教育基金贷学金”也开放予欲前往国内外大专研究所修读硕、博士课程或作专题研究的华裔公民或华校出身的非华裔公民申请。

周瑞标教育基金设三奖助学金

“拿督周瑞标教育基金”则设置三项奖、助学金，供中、小学学生及大专中文系学生申请，即1．拿督周瑞标独中助学金，共颁发85份，每份500令吉。

申请对象：华文独中初中一至高中三在籍生。

2．拿督周瑞标小学助学金，共颁发30份，每份200令吉。

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申请对象：国民型华文小学六年级在籍生。

3．拿督周瑞标大学／学院中文系奖学金，共颁发4份，每份1200令吉。

申请对象：国内大学／学院中文系在籍生或已被录取为中文系的新生。

“独中工委会大学贷学金”及“林晃升教育基金贷学金”申请截止日期为5月25日；拿督周瑞标教育基金奖助学金申请截止日期则在为3月30日。

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有意申请者，请至董总学生事务局网页（student.dongzong.my）下载奖学金申请简则及表格。

若有任何疑问，请联系奖学金业务负责人林小姐、李小姐，电话：03-87362337分机229，咨询时间为星期一至星期五，下午1时30分至4时。有意申请者也可电邮至[email protected]，或亲临董总学生事务局洽询。