新一年齐享“福”．公正党送50万份春联 配合来临的华人农历新年，公正党今年准备了50万份四言贺岁春联送给国人，共同迎接2019年己亥年新春佳节，盼望大家在新一年齐享“福”。

郑立慷（左五）与公正党州议员和公青团区部代表手持该党推介的四言贺岁春联，向民众拜个早年。左一起为李翠姻、赵俊文、黄子晴及蔡伟杰；右一起为陈佳胜、拉法阿末及李健聪。（图：星洲日报）

（八打灵再也24日讯）配合来临的华人农历新年，公正党今年准备了50万份四言贺岁春联送给国人，共同迎接2019年己亥年新春佳节，盼望大家在新一年齐享“福”。

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这款由公正党推出的四言春联写着“福善满下，春回大地，金缕溢彩，喜临人间，玉雪迎祥”。春联左下角还印上“己亥年，安华，旺姐赠”的字眼，而右下角则盖上两人名字的印章，旁则有公正党的徽章。

公正党副主席员郑立慷今日在推介礼上说，该党是标榜多元种族的政党，每逢各族佳节都会推出有关节庆的新品，全民共庆，就如今年的农历新年也不例外。

他说，推出贺岁春联也是该党的年度活动之一。

他指出，2019年是希盟首次执政联邦政府的新年，对该党而言格外有意义，而他希望政府能够告别8个月的蜜月期，专注振兴国家经济，以改善人民的生活。

即起到全国各地派发

公正党财政李健聪表示，从今天开始，他们将会赴往全国各地派发春联。

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出席者包括公正党英迪拉马哥打区部署理主席拉法阿末、公青团组织秘书兼万挠州议员蔡伟杰、公青团士拉央区部副团长陈佳胜、秘书李翠姻、执委黄子晴及赵俊文。