汉文化中心与国家语文出版局合作．设中华文化国英译本专柜 马来西亚汉文化中心主席拿督吴恒灿说，该中心获得国家语文出版局（DBP）的同意，设立专柜置放中华文化读物的英文和马来文译本，以让更多主流社会，特别是马来读者深入了解中华传统文化。

（八打灵再也24日讯）马来西亚汉文化中心主席拿督吴恒灿说，该中心获得国家语文出版局（DBP）的同意，设立专柜置放中华文化读物的英文和马来文译本，以让更多主流社会，特别是马来读者深入了解中华传统文化。

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他今日发文告指出，该中心昨日与语文出版局签署谅解备忘录，并获得当局的认可；另外，该中心也计划主办英及马来文译本首发式和读书会。

有关中华文化读物译本包括《中国古代小说》、《中国古代地理》、《中国古代散文》、《中国古代历史》、《中国古代节日》、《茶的经典之作》及《100种关于丝绸的故事》等。

吴恒灿表示，汉文化中心在这之前已经出版了中国“丝路书香出版工程”的许多书籍。

他指出，马中文化交流工作对他而言，是马中建交45周年纪念中最有意义的事。