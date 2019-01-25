13食品列新春统制品．贸消部30日起取缔10天 国内贸易及消费事务部长拿督赛夫丁配合春节的到来，公布全国13种统制品顶价，同时强调政府体恤人民承担高生活成本的压力，确保消费人在佳节期间购买到价格合理的日常用品。

赛夫丁（右二）联同执法组主任依斯干达（左起）、张健仁，还有慕依兹（右一）向媒体公布2019年春节统制品的顶价，并提醒商家遵守规定的最高售价。（图：星洲日报）

（布城24日讯）国内贸易及消费事务部长拿督赛夫丁配合春节的到来，公布全国13种统制品顶价，同时强调政府体恤人民承担高生活成本的压力，确保消费人在佳节期间购买到价格合理的日常用品。

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他也提醒商家遵守政府的规定，因为该部执法官员除了严密监督之外，也将配合佳节从本月30至2月8日展开为期10天的取缔行动。

赛夫丁今午是在副部长张健仁和秘书长拿督慕依兹等人陪同下，在部门召开新闻发布会作上述宣布。

13种被列入统制品且价格受管制的食物，包括活鸡、鸡肉、鸡蛋（A、B、C级）、活猪、猪肉、海产如白鲳鱼、大明虾和进口包菜等。

提醒置粉红色标签

他同时提醒商家置放粉红色标签来区别统制品和普通商品价格，也不能售卖高过贸消部所制定的统制品顶价。

他指出，该部执法组向来都有进行严密监督和采取取缔行动，确保市场的商品价格保持稳定。

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他披露，配合佳节展开的取缔行动，贸消部采取了多项措施对付违例者，其中包括援引2011年价格管制和反暴利法令、1993年价格管制通令（杂货商须展示标价）和佳节价格管制计划。

他指出，该部在农历新年展开的佳节管制计划，主要阻遏商家肆意趁佳节期间抬高物品的价格。

“这13种统制品在农历新年期间都是需求量很高的食品。”

超过顶价最高罚款50万

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赛夫丁说，不遵守规定的商家将被采取严厉行动，违例者可在2011年价格管制及反暴利法令下受对付；售卖超过所制定的顶价公司将面对最高50万令吉罚款或被开出25万令吉罚单；个人违规者则将面对最高不超过10万令吉罚款，或监禁不超过3年或两者兼施；或被开出最高5万令吉罚单。

没有置放粉红色标签来区分的商家，公司面对最高2万令吉罚款或被开出1万令吉罚单；个人可被罚款不超过1万令吉或被开出最高5000令吉罚单。

他披露，分布在全国各地共1400人的执法人员已经准备就绪，将在本月30日起展开取缔行动。

他指出，若民众发现商家们违例，也可向贸消部举报，致电03-80008000（MYGCC）、WhatsApp到019-2794317、通过电子投报[email protected]、热线号码1800-886-800等方式投诉。有关统制品的顶价请参阅图表。