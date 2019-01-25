亨利遭摩纳哥暂停主帅职位 摩纳哥并未表明亨利被暂停职务的具体原因，然而带队战绩不佳使之难辞其咎。

（图：法新社）

（法国‧巴黎25日讯）法甲摩纳哥24日宣佈，暂停亨利主教练的职务，球队训练工作由助理教练帕西接管。

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摩纳哥并未表明亨利被暂停职务的具体原因，然而带队战绩不佳使之难辞其咎。

亨利于去年10月接过摩纳哥教鞭，这是他首次出任主教练。但摩纳哥在他的带领下成绩难有起色，先是上周末联赛主场1比5不敌斯特拉斯堡，又在法国杯中主场1比3负于法乙球队梅斯，目前在联赛积分榜上仅排名第19。本周末与第戎的保级大战近在眼前，如今球队做出暂停亨利主教练职务的决定。

就在被暂停职务前的几个小时，亨利还透露，自己不允许几位球员参加训练，目的是要将真正拥有战斗力的队员留下来。

“昨天没有多少球员参加训练。球队目前处境艰难，不幸的是这未有所改观。”亨利在新闻发布会上说，“在特定时刻，需要那些渴望拯救球队的球员，而不是只想著自己。我们已经把他们筛下来了，我们是要奔赴战场。”

据悉，亨利或将在短时间内遭摩纳哥解雇，之前担任主教练的雅尔丁有可能回归。

雅尔丁曾带领摩纳哥在2017年夺得法甲冠军，还闯入欧冠四强。自从取代雅尔丁以来，亨利带队在20场比赛中仅赢下4场。（新华社）