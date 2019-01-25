习近平是自由社会最危险对手．索罗斯促美国制裁华为 国际著名投资者索罗斯（George Soros）认为，华为及中兴染指5G网络将对全球构成不可接受的安全危机，更坦言国家主席习近平是自由社会最危险的对手。

索罗斯（左）坦言国家主席习近平是自由社会最危险的对手。

（纽约25日讯）近期全球多国先后就华为发展5G一事发声及作出限制，国际著名投资者索罗斯（George Soros）认为，华为及中兴染指5G网络将对全球构成不可接受的安全危机，更坦言国家主席习近平是自由社会最危险的对手。

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索罗斯在瑞士达沃斯出席世界经济论坛时表示，发表针对华为和中国的言论，指中国不仅是专制政权，也是最富有、最强大，及科技最先进的国家，令习近平成为开放社会最危险的对手，又指习近平政权从机器学习（machine learning）及人工智能取得的突破，用此来压迫中国人民。

他认为，美国与其发动全球贸易战，不如集中应付中国，呼吁美国应该制裁华为及中兴等中国科技公司，指如果让这些公司主宰5G市场，将对全球构成安全危机。（香港明报）