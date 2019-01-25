成立逾60年‧2月1起休馆‧大马民衆图书馆去向不明 该图书馆坐落在隆雪华堂后方的Sam Mansion组屋底楼，空间干净舒适，曾是许多吉隆坡人阅读和借书的好去处，满载大家的回忆。

马来西亚民众图书馆已贴出2月1日起休馆的告示。

（吉隆坡24日讯）拥有逾60年历史的马来西亚民众图书馆及研发中心将于本月杪熄灯休馆，未来方向不明。

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该图书馆坐落在隆雪华堂后方的Sam Mansion组屋底楼，空间干净舒适，曾是许多吉隆坡人阅读和借书的好去处，满载大家的回忆。

据观察，该馆藏书丰富，且以中文书籍为主，小说、文学、参考书、杂志及报章等包罗万有，甚至连绝版漫画小说都能找到，至今仍吸引不少阅读爱好者前往，沉浸在书香世界中。

禁会员外借书籍

《大都会》社区报记者今日走访该馆时，发现管理层已在柜台置放2月1日起休馆的告示，且已不再征收会员费和招收新会员。

据了解，该图书馆在休馆后，是否另觅地点搬迁或永久关闭尚未可知；但配合月杪熄灯，该馆已禁止会员外借书籍，只让阅读爱好者在馆内借阅各类书籍。

尽管屡传将搬迁的消息，惟据观察，馆内的书籍仍陈列整齐，尚未有打包或收拾的迹象；柜台职员也拒绝作出进一步交代，令图书馆的未来“去向”成谜。

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大马民众图书馆休馆的消息自去年11月传出后，即让许多老吉隆坡人或阅读爱好者感到不舍和惋惜，有者也希望该馆能搬迁及转型，以全新面貌示人，并跟上时代洪流。