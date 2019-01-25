杨祖强：八角楼打造文化步行街·请霹中总呈建议书 霹雳州行政议员杨祖强建议要将八角楼附近的吉利街和戏院街打造成文化街的霹雳中华总商会（霹中总）向州政府提呈建议书，以让州政府作出考量。

怡保八角楼新春年货嘉年华于1月19日（周六）至2月3日（周日）盛大举行，为期16天，使戏院街和吉利街在夜间绽放光芒，成为市民逛年货街的好去处。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保24日讯）霹雳州行政议员杨祖强建议要将八角楼附近的吉利街和戏院街打造成文化街的霹雳中华总商会（霹中总）向州政府提呈建议书，以让州政府作出考量。

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他指出，有关建议书的内容必须列出该区的历史与文化资料、照片和成立文化街的理由等来让州政府参考，一旦批准，就会在宪报上颁布成为文化街。

掌管霹雳州房屋和地方政府事务的杨祖强昨晚代表霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙出席由霹雳州政府主办，霹中总承办，怡保市政厅及黄家和国会议员办公室协办的“怡保八角楼新春年货嘉年华”开幕礼致词时，这么表示。

端洛选区拟打造文化街

杨祖强透露，由于八角楼是由怡保市政厅管辖，如获批准，市政厅将在宪报上公布为文化街。

他指出，如果无法成为文化街，或可打造成为步行街，有如台湾的士林夜市、逢甲夜市或马六甲的鸡场街般。

也是端洛区州议员的杨祖强说，他也计划在端洛选区打造文化街，并已在数个月邀请拉曼大学2名历史教授及团队为端洛大街、布先、埔地收集文化历史资料。

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拨10万支持年货嘉年华

“然后会从中鉴定出哪一个地方适合用来打造成文化街，并会把相关资料提呈给州政府来作定夺。同时，会成立文物馆，把所收集的资料存档。”

另外，杨祖强披露，由他掌管的霹雳州非伊斯兰事务局肩负发扬和传承文化的责任，向来支持意义深远的文化活动，也拨款10万令吉支持霹中总这项“怡保八角楼新春年货嘉年华”，以宣扬中华传统文化庆典和借此机会推动八角楼，以让它恢复昔日光辉，以及带动周围的商业发展，再次成为怡保的标志性建筑物。

他说，该局今年获得有史以来最高的1000万令吉拨款，以供兴建和修复各宗教庙宇、教堂、非伊斯兰宗教场所，以及推动各项宗教文化庆典活动。然而，霹雳州共有5大宗教团体或场所约1400所，这笔拨款不足供应给全部团体，因此希望成功获得的单位能善用拨款，共同与州政府推动各项宗教庆典。

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刘瑞裕盼整顿美化

永续性推动八角楼发展

霹中总总会长拿督刘瑞裕透露，该会已向怡保市政厅提呈建议书，希望在怡保打造绿色城市，在休罗街设行人走道，因此可衔接怡保新街场的八角楼至旧街场。

他也希望警方可在怡保的一些策略性旅游地区设立更多“阳伞计划”，让警员维持这些旅游区的安全，同时希望警员可以在旅游区多走动巡逻。

计划书已呈怡市厅

他说，为了能永续性推动八角楼一带的发展，希望霹雳州政府和怡保市政厅可给予协助，而市政厅要确保每日清理垃圾、沟渠和街道，同时对乱停车者采取行动和非法看车员的问题需克服。

他指出，在50至60年代，八角楼是怡保首家百货公司，也是许多外地人到来怡保的相约见面地标。当八角楼拆除后，该会感到遗憾，并积极向州政府争取有关地段，最后打造成八角大厦，而最终目标还是希望在该大厦一带打造成为怡保文化旅游街。

他表示，八角楼相邻的吉利街和戏院街位于新街场夜市、芽菜鸡美食著名的姚德胜街以及糖水街之间，相比之下夜晚会比较淡静，希望吉利街和戏院街的店主能一起配合，借此可把糖水街、戏院街和姚德胜街衔接起来，成为怡保具有地标性的旅游景点。

嘉年华载歌载舞很精彩

这项为期16天的嘉年华于1月19日（周六）至2月3日（周日）盛大举行，共有700个红灯笼挂满八角楼旁的戏院街和吉利街。嘉年华获得本地商家、小贩及文教团体响应，共设多个年货、美食、饮品、土产、服饰、鞋子等摊位。

在昨晚的开幕仪式上，文化表演节目精彩，包括歌舞表演《梁山伯与祝英台》，霹雳演艺艺术协会呈献舞台表演，杂技表演、精武醒狮团、深斋舞蹈团舞出《青白的传说》、三德铜乐队、圣母中学舞蹈表演等，吸引本地民众和外国游客观赏，感染新年气氛。

出席嘉宾包括霹中总署理总会长拿督廖志明、副会长拿督斯里罗智柔、姚添进、拿督吴玉仁、名誉会长罗润强、会务顾问陈章成、许圣杰、工委会主席兼霹中总总财政陈环球、工委会副主席兼霹中总会务顾问黄永华、总秘书刘宏杰、副总秘书郭水仙、副福利主任温观育、中央理事梁志宗、王联发、詹荣耀、张志聪、魏莹莹、中央理事兼霹中总青商团副团长陈建伟、怡保市政厅秘书莫哈末扎冠、怡保市议员黄家杰、黄汉龙、吴国锋、陈日兴。