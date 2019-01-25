50万令吉整顿152个档口‧提升美食街小贩忧月租 随著班达马兰新村巴板路早市巴刹开始“变装”整顿，朝向更舒适与卫生的环境，在班村大街两旁有30多年历史的美食街，也应时代要求需进行转型变革，如挑高小贩中心屋顶、加强散热功能如增设吊扇，避免食客在午后闷热的“烘炉”中用餐，以及在附近兴建一座公厕乃刻不容缓。

（雪兰莪‧巴生24日讯）随著班达马兰新村巴板路早市巴刹开始“变装”整顿，朝向更舒适与卫生的环境，在班村大街两旁有30多年历史的美食街，也应时代要求需进行转型变革，如挑高小贩中心屋顶、加强散热功能如增设吊扇，避免食客在午后闷热的“烘炉”中用餐，以及在附近兴建一座公厕乃刻不容缓。

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不过，也有小贩兼当地小贩公会的理事向《大都会》社区报记者表示担心，一旦市议会耗资提升小贩中心后，届时小贩得缴付摊位月租，反而划不来，因从小贩中心建成30多年以来，经过时任马华市议员的协助争取，小贩无需向巴生市议会支付月租便能做生意。

5年内打造成“第二适耕庄”

在无需月租下，小贩只需向市议会缴交每年150令吉的执照费，但从2017年起，雪州政府便连续3年豁免州内的小贩执照费，意味小贩开档连执照费也省下。

行动党班达马兰区州议员梁德志许下要在5年任期内把班村打造成“第二适耕庄”的宏图大志，前提要提升与改善班村的基本民生设施，包括进行中的巴板路早市摊位整顿，分阶段把小贩迁至大沟后方的空地，腾出空间重建早市摊位、以及准备提升大街美食街小贩中心设施。

梁德志放眼在5年任期内，把班达马兰打造成“适耕庄第二”，成为雪州滨海的又一旅游亮点，希望能把美食街擦亮成旅游品牌。

凉棚挑高至10呎

根据计划，梁德志向州政府申请50万令吉拨款，以整顿美食街152个档口，如把凉棚高度从6呎挑高至10呎，提供档口有更大空间、铺上地砖、垫高档口、增设排水系统、更新招牌、全面整顿卫生环境等。

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他也探讨要在5年内，把大街两旁毗邻店面的150公尺长内路于星期天封街，如让创意市集、具主体性和环保类的市集进驻，打造出类似马六甲鸡场街文化坊的步行街，塑造班村更具魅力与活力的商业走道，吸引人潮和成为一道旅游座标。

梁德志：代争取续免缴租

梁德志受询时证实，班村大街小贩中心在前朝时期马华市议员负责下，小贩的确无需向市议会缴付摊位月租迄今，因此，尽管计划展开提升工程，但他会同巴生市议会商讨和争取，以维持现状。

他表示，有关提升小贩中心的拨款来自于州政府，他会代小贩争取继续豁免缴付租金，唯前提是小贩需确保摊位整洁和卫生。

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对于州政府豁免小贩执照费，他敦促小贩仍需按年更新执照。

班村大街美食摊档设立30多年来，有必要进一步提升以加强通风散热功能，让食客在闷热午后不至于“焗桑拿”般用餐。

工程应挪至新春后进行——陈狄彪（56岁，班村村民）

“若要提升美食街小贩中心，希望能分阶段进行，提早通知小贩，好让小贩能休短假同时有生意做，而非因工程开展，要所有小贩一次过停业一段时期，那会彻底打击生计。

在巴板路早市摊位的提升方面，我认为，当局应挪后至农历新年后才进行，毕竟这一两周是人们采买年货的黄金时间，也是商贩拼搏赚钱的良机，应把工程对小贩的干扰减到最低。”

提升前先沟通安民心——张明财（53岁，小贩兼班达马兰小贩小商公会副财政）

“提升小贩中心固然是好，但我们也担心政府出了钱提升设施后，会向小贩收取摊位租金，到时小贩公会难以向会员和同业交待，毕竟这里一路来30多年都没收租金，以前是马华的市议员张明生帮忙争取豁免摊位租金，小贩每年只需还150令吉的执照费。

我们希望，当局若要展开提升计划，应事先和本地小贩公会沟通，以便我们能向会员们解释交待，以安民心。

小贩中心从80多年代建起，曾于90年代由每个摊位各分担900令吉翻新屋顶，相信地段是属于巴生市议会的政府地，我个人倾向于维持现状。”

对于把内路封起做步行街的计划，小贩小商公会也讨论过，我们认为一切仍需从长计议，有必要和各行各业做妥善沟通，毕竟步行街开业后首当其冲的是沿街商舖，而且这里的泊车位也不足，恐怕会影响小贩生计。”

认同美食需提升——林美容（48岁，小贩）

“这里重要是要有一座公厕，有顾客申诉因为没厕所担心人有三急，所以宁可不来。幸好有些好心的店家，愿意开放厕所让小贩和食客使用。

我认同提升美食街的必要性，始终要推动才能取得进步，我在这里做了33年，小贩们当然希望能打造出一个吸引人潮的座标和地方品牌，毕竟美食街的现况不如过去好景，当然除了能讲更要能做，因这里的提升计划都说了至少一年。

我认为，当局可把小贩中心屋顶挑高和装上吊扇，这里一般过了中午都很闷热，也希望巴板路早市不要再越搬越远了，因过去早市在美食街附近，能带动人潮来用早餐。”

有助吸引外坡客游班村——黄志荣（42岁，班村村民）

“美食街这里虽然80%是本村客，但相信在进一步提升设施，尤其是在附近设立一座干净、现代化和显眼的公厕后，有助吸引外坡客来到班村品尝地方美食。

巴刹里头虽有一座不久前经翻修的厕所，但食客要刻意过去很不方便，很多人也不知道。

对于设立步行街的计划，站在村民立场是表示欢迎，但当局需先和会受影响的店主好好沟通，而且计划封街的道路狭窄，应该只能摆一排摊位。”