云顶大马官司缠身不跌反升．马股一度升破1700点 截至中午休市时，富时隆综指数升4.17点，至1697.76点。

亚洲主要区域股市歌舞升平，带动马股25日早盘开高走高，开盘涨6点，至1699.59点，一度升破1700点关口，最高攀上1700.02点，最低至1695.94点。

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截至中午休市时，富时隆综指数升4.17点，至1697.76点。

富时创业板指数跌12.20点，至4438.67点；富时全股项指数升39.77点，至11759.61点。

金融服务股指数升26.03点，至17616.43点；种植股指数跌5.72点，至7284.03点。

上升股有403只，下跌股304只，另300只平盘，成交量13亿2100万股，值7亿9872万令吉。

官司缠身的3个集团命运大不同，云顶大马（GENM,4715,主板消费产品服务组）反升5仙或1.57%，至3令吉23仙；云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）升6仙，至6令吉78仙。

疑涉嫌扎希贪污案获还清白，德达飞讯（DSONIC,5216,主板科技组）股价即涨2仙或3.92%，至53仙。

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MYEG服务（MYEG,0138,主板科技组）对触犯竞争法上诉申请遭吉隆坡高等法院驳回，拖累周四股价一度下挫4.9%，今天再跌1仙或1%，至99仙。

联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）将献售IHH医保（IHH,5225,主板医疗保健组）0.7%股权，前者涨3仙，至5令吉68仙；后者则重挫11仙或1.94%，至5令吉56仙。

拟售沙巴电力83%股权，国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）股价即遭卖压6仙，至13令吉56仙。