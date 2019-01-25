李景志‧谁能拿下金马仑 后天是金马仑国席补选终极之战，执政党希盟与反对党国阵之间的较量，未知鹿死谁手。

后天是金马仑国席补选终极之战，执政党希盟与反对党国阵之间的较量，未知鹿死谁手。

广告

农民造型的独立人士黄承毅是这场补选的焦点，关注程度高，他能够拿到多少选票，也是大家所关心，也许他会获得一些不满政府近期政策的选民支持，亦有一些不投希盟和国阵的选民，会把选票给他。

黄承毅的胜算确是很低，他自己向媒体坦言带著输的心态竞选，可是他拿到多少选票，是不是对希盟及国阵会有影响，这个是难以估计，始终不知道会有多少选民想教训希盟，也无法确定国阵能否再吸引原住民选民回流。

希盟想从国阵手上拿下金马仑国席并不容易，自去年509大选后，过去数场补选气氛不热，希盟是保住议席，但投票率偏低，而且这场补选太接近华人新年假期，特地回乡投票的华裔选民也不会太热烈，这是希盟不安因素之一。

尽管希盟是政府，由于太多不安因素围攻，加上彭亨州是国阵定存州，没有被去年大选反风吹倒，若果金马仑会是希盟首场补选败阵之地，也不足为奇。

金马仑一役后，希盟与国阵在选战角力还未结束，接下来另一场补选士毛月州议席落在华人新年后登场，也是焦点补选战之一。