蒙古女郎父亲：女儿来马见的对象·名字是拉萨 蒙古女郎阿旦都雅的父亲沙里布指出，女儿于2006年8月准备来大马前，无意中在女儿的手提袋发现一张包括女儿在内的照片，女儿称照片中的人是她要来马见的对象，名字是“拉萨”（Razak）。

（雪兰莪．沙亚南25日讯）蒙古女郎阿旦都雅的父亲沙里布指出，女儿于2006年8月准备来大马前，无意中在女儿的手提袋发现一张包括女儿在内的照片，女儿称照片中的人是她要来马见的对象，名字是“拉萨”（Razak）。

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阿旦都雅家属起诉大马政府等4造索偿1亿令吉一案续审，沙里布在供证时说，由于女儿来大马的次数频繁，因此当时要求女儿启程前先与他会面。

“见面时，阿旦都雅曾离开去洗手间，这时她的电话响起，而她的手提袋就在我面前。我翻了翻手提袋里的东西，发现了一张照片，便问她照片中的人是否是她要去大马见的人。”

他接着询问女儿照片中的人是谁，阿旦都雅只回答说对方名字是拉萨，因此他不知道女儿所指的是哪个“拉萨”。

“当我追问谁是拉萨时，阿旦都雅告诉我，她要向这个男人寻求援助，以为她的儿子安排医药治疗。”

他表示，当时他不知道拉萨是否在照片中，并表示他只看过照片，不知道照片中的人物是谁。