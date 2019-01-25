旺沙马朱食物银行主办‧派蔬菜活动反应热 旺沙马朱食物银行派发蔬菜活动获得当地居民的热烈回响，在派发活动开始后现场即人潮涌动，甚至在太多人的情况下一度出现混乱，以致主办单位必须控制“进场”领取蔬菜的人数，并不断提醒领取者维持秩序及尽快离场。

卡立沙末（左二）为旺沙马朱食物银行派发蔬菜活动主持开幕。

（吉隆坡24日讯）旺沙马朱食物银行派发蔬菜活动获得当地居民的热烈回响，在派发活动开始后现场即人潮涌动，甚至在太多人的情况下一度出现混乱，以致主办单位必须控制“进场”领取蔬菜的人数，并不断提醒领取者维持秩序及尽快离场。

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这场派发蔬菜活动是于星期三晚上在鹅唛社区中心（Pusat Komuniti Gombak）举行，同时也邀请联邦直辖区部长卡立沙末出席，并为刚成立的旺沙马朱食物银行主持推介。

旺沙马朱食物银行是由非政府组织“联邦直辖区团结运动组织”（Pertubuhan Gerakan Perpaduan Wilayah Persekutuan）所成立，而这次也是该组织所举办的第二场食物银行派发活动，并在获得商贩的赞助及支持下，免费派发蔬菜给当地有需要的居民。

卡立沙末：共派发5吨蔬菜

卡立沙末指出，食物银行通过派发免费生食，能给低收入的族群给予协助，如这次的活动派出共5吨的蔬菜，也让附近的人民组屋居民受惠。

他说，身为部长的他对此而感激，并表示将会尽力协助主办单位，以期往后能在全吉隆坡及邻近地带成功推行相关活动，联邦直辖区部也会给予协助，包括满足主办单位所需。

他也要求所有吉隆坡市政局的分局随时做好准备，为在各地所举办的食物银行活动提供协助。

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旺沙马朱食物银行派发蔬菜活动吸引不少居民出席，现场也因为人潮而拥挤不已。

免多余生食被丢弃

卡立沙末说，食物银行的活动可帮助减少人民的生活负担，也相信这将可以帮助到真正有需要协助的族群，因此他呼吁更多单位加入这项行列。

“这项活动也有很多好处，包括能避免多余的生食被丢弃及浪费。这些（生食）并没有损坏，只是无法售出而被剩下的食物，在依然完好的状态下是能继续让他人受益，但需要有人去推动及协助派出，否则这些食物也将会被丢弃。”

他补充，这项活动更能提醒人民珍惜及善用日常生活中的用品，减少造成任何浪费，也间接对社会给予教育。

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希尔米：食物银行在外国盛行

联邦直辖区团结运动组织主席希尔米则说，该组织主要是注重在福利及人文相关活动，其中主要所推行的活动既是食物银行计划。

他说，食物银行是一项在国外盛行的活动，而在看到我国尚未有此活动下，因此决定推行此计划，并为地方上不分种族提供协助。

他也说，除了食物银行计划之外，该组织也计划推行一项“都市希望”（Kota Harapan）的活动，与食物银行派发生食不同，这项活动将会注重在没能力负担的贫穷学生及孤儿，为他们派送免费的各种类食物及干粮。

他说，这项活动也将会在各源流学校展开。