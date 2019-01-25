最具代表性水果·金马仑草莓受追捧 金马仑的代表性水果是什么？草莓！毋容置疑，说到金马仑大家都会想到草莓，它酸酸甜甜的滋味和鲜艳润红的外观十分讨喜，而气候宜人的金马仑是种植草莓的好地方，因而处处可见草莓踪迹。

木下恭亮所种植的日本草莓颜色较淡，，但甜度比一般的金马仑草莓高许多。（图：星洲日报）

金马仑的代表性水果是什么？草莓！

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毋容置疑，说到金马仑大家都会想到草莓，它酸酸甜甜的滋味和鲜艳润红的外观十分讨喜，而气候宜人的金马仑是种植草莓的好地方，因而处处可见草莓踪迹。

金马仑草莓备受追捧，长年来吸引无数游客，为应市场需求，业者开放草莓园，让游客亲手采摘草莓，形成一项生态旅游体验，随着草莓市场受落，草莓种植业越发蓬勃，在技术、种类和产品上百花齐放。

主要品种为美国和荷兰品种

目前金马仑种植的草莓主要是美国和荷兰品种，种植区域多集中在碧兰璋和美兰村之间，这里是金马仑地势最高处，而且温度起伏不大，符合草莓生长条件。

金马仑果类除了广为人知的草莓外，其实还有百香果、脐橙、桑果、爱情果等各式各类的水果，而近年来，金马仑果业亦频频浮现出新产品。

尤其因不少年轻人回流从事种植业，这里开始种起葡萄、无花果、牛油果等，惟草莓种植仍然称霸金马仑果业。

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这样一盒三色草莓，是不是让你一看就心花怒放呢？（圖：星洲日報）

绿薏生活园培植新品种草莓

草莓种植近年来不断引入和培植出新品种，形形色色的草莓有日本草莓、白草莓、粉红草莓、外红肉白的草莓、有机草莓、甚至还有水蜜桃味的草莓。

绿薏生活园（Natural Green Life Farm）草莓种植人庄盛广一年前从新家坡回流后引入源自日本、韩国、泰国、印尼、荷兰等近30个品种的草莓，自己也培植了近10个品种的草莓，现正为他所培植的品种申请专利，他亦有计划继续创新，充份拓展草莓市场多样化。

粉红草莓带水蜜桃味

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庄盛广培植出来的草莓品种，除了平均甜度达15白利糖度（Brix）外，也各别夹带不同的风味和口感，白草莓口感香甜细腻；粉红草莓口感带沙，伴有水蜜桃味，但有的人会吃出芒果味，有的会觉得有山竹味，口味奇妙。

对于坊间有传选草莓要选形状怪异的才甜，庄盛广表示不然，他说，颜色均匀，鲜红光亮，形状完整的才算是品质佳的草莓，而长得怪异的草莓通常是受施肥作业的影响而致。

大家吃草莓时是不是习惯从尖端开始吃呢？庄盛广说，草莓的尖端是最多养分聚集的部份，也是最甜的部份。所以，吃草莓最好是从叶端开始吃，这样才会越吃越甜。

他说，金马仑普遍上种植的美国品种草莓果实较硬，比较耐放，而其他品种如日本草莓的果实则带软，不耐放，而且疾病多不容易种植。

每个品种都有其好坏之处，所以他不断试验，取各个品种的优点融合起来以求培植出最佳品质的草莓品种。

庄盛广回流种植草莓，经过多番努力后已培植出约10个新品种的草莓。（图：星洲日报）

给草莓“听”古典音乐

他说，蜜蜂授粉会比借风授粉来得均匀，草莓果实品质更佳，所以，他在草莓园内种植了许多蜜源植物（Honey plant）如薄荷、帝王苗和花类，靠这些植物散发的香气吸引蜜蜂采蜜。

他透露，草莓的天敌就是红蜘蛛，其破坏性极高，为防止红蜘蛛侵略，遮盖草莓的棚架必须搭高，确保有足够的空气流动，避免棚内环境闷热引来虫害。

庄盛广的种植理念就是把农作物当作是人一样对待，他相信善待植物，向它们善言美语甚至播放音乐营造柔和的氛围能改变磁场，让植物生长得更好。所以，他园里的草莓可是“听”古典音乐长大的哦！

他披露，为维持品质和产量，草莓株每隔一年就需拔除并重新栽入新芽，幼苗在一至两个月内会开花结果，期间得进行疏果的动作，确保果实能吸取最多的养分，再过一至两个星期香甜饱满的草莓果实就会熟透。

这堆白色草莓，可爱得让人舍不得吃。（圖：星洲日報）

平行棚架种植果实甜度一致

另外，近期由一名日本人栽种的日本草莓也颇受追捧，木下恭亮（34岁）的草莓园位于直冷甲，由于日本的四季之分，受气温起伏的限制，草莓种植人只能在秋季和冬季才能栽种出香甜的草莓，这个因素也直接影响产量。

所以，他在3年前尝试在金马仑栽种草莓，结果经过技术改良后成功生产出香甜的草莓，而且其产量是在日本栽种的双倍。

木下恭亮采用的种植技术也有别于金马仑其他的草莓种植园，金马仑一般上是采用A型倾斜的棚架式种植法，而他则选用平行的棚架。

他说，由于前者的草莓株位置高低不一，吸收阳光的程度各异，往往会出现同一批草莓，但甜度都不一样的情形。虽然平行棚架式种植很占空间，却能确保草莓株受光率平均，保持果实甜度的一致性。

他披露，他的草莓产量每月平均可达4吨，主要出口至新加坡，他也计划开拓吉隆坡市场。

颜色鲜红光亮的草莓，十分诱人。（图：星洲日报）

外红内白的草莓非常新奇。（图：星洲日报）

经由蜜蜂授粉的草莓会比借风授粉的草莓长得更好。（图：星洲日报）