水务委会与雪水供联手‧工地偷水捉到了 国家水务委员会（SPAN）与雪州水务管理公司（air selangor）联手展开取缔行动，成功揭发及对付一起偷水事件。

罗碧梅（右）与阿都劳勿阿末展示非法水管的所在位置。

（雪兰莪‧安邦24日讯）国家水务委员会（SPAN）与雪州水务管理公司（air selangor）联手展开取缔行动，成功揭发及对付一起偷水事件。

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涉及偷水的是位于安邦旧水塘路（Jalan Kolam Air Lama）的一个建筑工地，有关当局是在进行调查后，于今日前往採取行动，并进行挖掘以确定非法水管的位置。

此外，取缔行动也进行一项测试，并证实该水管的水是含有氯（Chlorine），也就是来自雪州水供公司的水供。当局随后也会持续进行调查，并将会拆除该非法水管。

最高可罚10万监1年

国家水务委员会企业公关与消费人事务高级执行员罗碧梅指出，该会是在接获雪州水务管理公司的投诉下展开调查，进而发现该工地利用直径25毫米的HDPE水管非法接驳水供公司的水管，以偷取水供。

“有关非法水管为T字形水管，分别输水给工地里蓄水池及位于山上的工人住宿。”

她说，这次的行动是援引2006年水供服务工业法令（655法令）123（1）条文下展开，即任何人都不可在不获水供公司合法户头下，擅自接驳水源；一旦罪成，涉及者将面对不超过10万令吉罚款，或监禁不超过一年或两者兼施。

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她也强调，该会不容许任何非法偷水的行为发生，并希望通过有关行动提昇大众这方面的醒觉意识。

非法水管将偷取的水供分别接到工地蓄水池及工人住宿处。

今年已取缔26宗偷水

雪州水务管理公司企业公关主任阿都劳勿阿末则说，今年截至目前已发现多达26宗偷水事件，其中21宗发生在商业工地，另有4宗时发生在住宅区内，均被採取行动对付。

他说，他们在接获民众的投诉后，将由该公司调查小组进行调查工作，之后则会向国家水务委员作出反映，再联手展开取缔行动。

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他也呼吁民众在察觉任何不妥时可主动提供情报，毕竟水供是属于大家的，而且在进行偷水活动下，周遭的水供也会受影响，包括面对水压低等问题。

他补充，投诉者或提供情报者的资料是绝对获得保密。

任何有关偷水情报，可致电热线03-83179333或电邮至[email protected]作出投报。