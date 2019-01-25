Rapid Rail：或与路线附近社区合作‧阻入侵捷运范围 Rapid Rail首席执行员凯拉尼莫哈末指出，为防止捷运产业再发生遭人入侵事件，他认为或许可在今年第二季度与社区合作，如成立“捷运之友”，与捷运干线附近的社区合作，并呼吁民众提供情报。

凯拉尼莫哈末（右）向媒体记者汇报当局发现入侵者非法行为的经过。左起是莫哈末法祖尔和阿兹米。

（双溪毛糯24日讯）Rapid Rail首席执行员凯拉尼莫哈末指出，为防止捷运产业再发生遭人入侵事件，他认为或许可在今年第二季度与社区合作，如成立“捷运之友”，与捷运干线附近的社区合作，并呼吁民众提供情报。

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“如果发现有任何可疑人士企图入侵捷运范围，居民和民众可以直接向我们投报。”

凯拉尼莫哈末于今日针对Rapid Rail昨日成功逮捕一名躲藏在高电压轨道下偷电缆的印裔窃贼，而召开的新闻发布会上表示，当局也将改善与加强防范设备，以阻止捷运范围遭人入侵，譬如安装围栏等等。

他也说，昨天发生的偷电缆事件并非首宗案件，之前就曾发生8宗偷取电缆案件，其中2宗成功逮捕违例者，有的也无法逮捕违例者。

2年损失逾500万

“过去大约2年内损失500万至600万令吉。”

双溪毛糯—加影线捷运共有32个站，全程51公里，当中41公里是高架轨道，因此当局必须时时刻刻保持监督工作。

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另外，凯拉尼莫哈末说，捷运今年的每日乘客量接近19万3000人，有增长的趋势，相信是政府今年推出的My100交通卡所带来的效应。

入侵者藏在400公尺外轨道下

双溪毛糯——加影线捷运首席营运员阿兹米指出，当局是于1月23日早上9时许，发现入侵者竟然躲藏在从白沙罗市中心站（往菲利欧白沙罗站方向）距离400公尺以外的轨道底下。

“如此行动相当危险，入侵者竟然罔顾自己的性命，在高达750瓦特的电源轨下冒险爬行。”

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成立电缆埋伏行动组监督

阿兹米表示，当局早在1月21日已经发现白沙罗市中心站附近的高架轨道出现非法长梯，当时怀疑有人入侵范围，因此成立“电缆埋伏行动组”，并在这段期间严厉监督与观察。

“直到1月23日，辅警于早上9时44分发现靠近白沙罗市中心站的轨道出现红色异物，在放慢捷运的速度与检测，最终侦测轨道遭入侵。”

他说，当局随即启动紧急机制，于早上9时59分採取替代方案，暂停来往敦依斯迈花园站至葛京站（Cochrane）的服务，同时提供临时接驳巴士，分别来往国家博物院站至敦依斯迈花园站，以及来往国家博物院站至葛京站。

“由于当时是非繁忙时间，因此受影响的乘客人数比较少。”

窃贼身上搜出铜电缆切割机

阿兹米表示，有关印裔入侵者兼窃贼（45岁）被辅警制伏与捕捉，对方当时身穿红衣与反光背心，身上有铜电缆与切割机。

“我们最后把入侵者交给警方处理。”

询及电缆遭偷窃所带来的亏损，阿兹米仅回应损失尚小。

51公里仅158人轮班站岗

阿兹米表示，捷运长达51公里，惟仅有158名辅警24小时轮班站岗，面对人手不足的情况，这也是当局所面对的挑战。

另一方面，国家基建公司铁道安全组主任莫哈末法祖尔指出，保护铁轨设备与乘客安全是他们的工作首要职责，除了处理偷电缆事件，他们还得处理乘客遭性骚扰及扒手等事件。