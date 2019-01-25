周新才 ·今时不同往日 很多年前看过一本外文翻译成中文的理财书，书中教人们如何规划年老无法赚钱时的财务。过去不滑手机看小说，得空喜欢钻书局翻书。

很多年前看过一本外文翻译成中文的理财书，书中教人们如何规划年老无法赚钱时的财务。过去不滑手机看小说，得空喜欢钻书局翻书。

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对于这种杂书我向来只看不买，随手翻开这本书，它告诉读者，有一对洋人夫妇储蓄一笔养老金，到后来才发现钱变小了不够养老，被迫入住老人院。

这个世界千变万化，经常事过境迁才发现，此一时彼一时。

今天回想，过去买了太多书，多到小小的700平方尺的住家，特制高到天花板的落地壁橱，也没地方摆，必须淘汰许多文学类的杂书。

我少年时开始收藏文学类书籍，曾经拥有许多期号连接的《学报》丶《蕉风》和中港台文学著作，后来迷上武术和气功，加上修读中医，重视的藏书转为后三类。

家里地方小，连睡房床下的墙脚地上也排满自己比较喜欢的武术书籍。文学类的书大多数被我淘汰了。

几年前，我出席获得我文学类赠书的忘年小友婚宴。他告诉我，当年我给他的《学报》太好看了。

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我送他书时《学报》早已停刊，早年我常到旧书摊搜寻手上没有的《学报》，现在连旧书摊也不存在了。

我看到当新郎哥的小友上台，中语英语出口成章，觉得应该是从小受到《学报》的文学薰陶，才这么有文彩。

书要送对人。

几年前，我淘汰家里所有中国出版的武术和气功杂志，大部份是我多年收藏的《武林》丶《中华武术》、《武当》及《气功》，教我岳家拳的师父要，我全都给了他。他逝世后，这批赠书已不知所终。

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比这更久之前，一位少林师兄去英国工作之前，把所收藏的所有英文武术杂志给了我，我家里实在放不下，后来忍痛割爱转送给一个武术团体。那个团体有洋人练拳，我天天晚上在那里泡，发现有人有惜无还，书慢慢的少了。

我觉得无所谓，书应该给爱书的人，或给有需要的人，武术书籍应该给武痴。

上了年纪，逐渐疏离好勇斗狠的武林圈子，过去沉淀的认知有许多新的感悟，明白了许多问题，对武术和气功的爱好消减，原本留着要到退休慢慢看的书束之高阁蒙尘，现在只顾着滑手机，到时也是如此吧！

看来，不管自己多么喜欢的书，最后都会像马币那样贬值，甚至弃如敝屣。

说真的，如果要追求学问，免费的网络浩如烟海，学也无涯，这一生是看不完了。

（作者为本报高级记者）