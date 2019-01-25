杨淑茱 ·清明心 有一次，一位朋友请外国禅师到槟城，她所借用的场地要向她收费，她费尽所能的要求免收费，而让禅修者随队乐捐参加法师的禅修营。

有一次，一位朋友请外国禅师到槟城，她所借用的场地要向她收费，她费尽所能的要求免收费，而让禅修者随队乐捐参加法师的禅修营。

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她说，他们不是没钱，而是一些人虽然有钱，但是没有工作，所以他们要精打细算生活费，付不起费用的。

有一次，某个国家的佛教团体主办到泰国一寺庙的禅修营，这间寺庙的禅师的网站注明如果要前往，必须向本国的同个传承的寺庙取信，或到警局获得一封信证明自己不曾犯罪，同时在该寺庙最多也只能住7天。由于这位禅师德高望重，同时也不出国，所以某个国家就主办了有关禅修营。我读这个禅修营的条件，费用需好几百令吉，主办当局说是为了提供膳食和机场来回载送。这个价钱折合成主办国的金钱是合理的，对泰国来说，这钱币数目太多，对疲弱的马币来说，数目就很大。

我不是没钱，而是钱不是很多，同时像那位本地的主办者所形容：虽然有钱，但是没有高收入（工作），所以是不太付得起费用的。

主办国的货币很强，如果他们付对泰国人来说是合理的金钱，对他们来说就很不合理的数目太小，也有点难看，所以他们干脆订一个价钱（虽然类似这种德高望重的法师通常都不缺钱），否则一个来自有钱的国家的佛教组织只付那么少的金钱？

这个组织的时间是来匆匆去匆匆，只有短短一个星期，同时是在第一个周末的星期六早上开始，下个周末的星期日下午四点结束，是为了有钱没闲的工作人士（我则是有闲没钱）所设计的禅修营，因为如果是我安排行程老远来到，我会顺道去附近两位跟这位禅师齐名，德高望重和不出门的禅师的地方修行，禅修时间更长和价钱更低。

有些人全职工作，花一点时间修行，所以只能短期禅修，但是回到无法觉照自己的忙碌生活后清明心会消失，而我也曾经为了金钱挣扎，但是我选择了金钱很少，但是保持清明心的道路。

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（作者为本报通讯员）