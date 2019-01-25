发现蟑螂粪‧鱼缸养孑孓‧著名食肆遭查封14天 由沙亚南市政厅为首，国内贸易、合作社及消费人事务部、移民局及雪州宗教局今日展开联合取缔行动，前往沙亚南13区检查食肆卫生时，发现该著名食肆储藏室内有蟑螂粪及鱼缸内滋长孑孓，并下令该食肆关闭14天，改善卫生环境后才能恢复正常营业。

莫哈末拉西迪（左一）张贴卫生不达标的食肆关闭14天的通告。中为阿兹曼。

（沙亚南24日讯）沙亚南13区一间著名食肆因卫生不达标，遭沙亚南市政厅查封14天！

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由沙亚南市政厅为首，国内贸易、合作社及消费人事务部、移民局及雪州宗教局今日展开联合取缔行动，前往沙亚南13区检查食肆卫生时，发现该著名食肆储藏室内有蟑螂粪及鱼缸内滋长孑孓，并下令该食肆关闭14天，改善卫生环境后才能恢复正常营业。

85人参与执法行动

沙亚南副市长莫哈末拉西迪召开新闻发布会时表示，该联合执法行动共有65名来自不同单位的执法人员参与，沙亚南市政厅共派出30名来自环境卫生组、执照组、执法组及建筑物组的执法人员参与该执法行动。

他说，他们分成4个队伍，分别前往13区伯灵巴当G13/E路、13/F路、13/G路及13/H路的12间食肆进行检查“今天的联合执法行动目的是为检查沙亚南13区的食肆卫生情况，我们共检查12间食肆的卫生情况、食物售卖价格及是否聘请非法外劳等违例行为。”

他说，尽管市政厅不时展开联合取缔行动，以确保食肆的卫生，惟仍有许多业者忽视食肆卫生，尤其是储藏食物、厨具用品、厕所及员工没有注射预防针等方面的卫生情况。

“市政厅援引2007年沙亚南市政厅食物管理条例、2007年沙亚南市政厅商业及工业执照条例及2007年沙亚南市政厅食物处理条例对付违例的食肆业者。同时，我们也会持续展开联合取缔行动。”

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莫哈末拉西迪将在食肆鱼缸内发现的孑孓取出，並放入罐内。

截至21日检查68食肆

他说，市政厅每个月都会定期展开联合取缔行动。截至本月21日为止，市政厅工检查68间食肆卫生，并查封3间不合格的食肆。

“我再次提醒业者，食肆必须时刻保持卫生及遵守条例，否则会受到对付。”

另外，国内贸易、合作社及消费人事务部雪州执法组主任阿兹曼表示，他们共检查25名外劳的证件，当中没有非法外劳。

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