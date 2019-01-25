槟城大桥事故·印裔司机泪流满面·录取口供时不停道歉 槟城大桥汽车坠海交通事故的涉案印裔司机，在被警方录取口供时不停道歉，并对发生此事深感后悔。

（槟城．北海25日讯）槟城大桥汽车坠海交通事故的涉案印裔司机，在被警方录取口供时不停道歉，并对发生此事深感后悔。

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《新海峡时报》引述消息说，21岁的印裔司机前天凌晨2时左右在家人陪同下到威中警区总部自首后，被扣留期间被询问此事故时立即泪流满面，并不停地道歉。

“我向大家道歉，对于发生的这一切，我真的很后悔。”

他在家中3兄弟中排行最大，此案是在1987年陆路交通法令第41（1）条文（危险驾驶导致他人死亡）下调查，罪成可被判不少于2年但不超过10年监禁，及罚款不少于5000但不超过2万令吉。

消息也透露，印裔司机与死者梅匀鉼相识一年，他在医院治疗期间被告知梅匀鉼已去世的消息时，非常沮丧。

交通事故是于本月20日凌晨2时55分，在槟城大桥朝北赖方向的4公里路段发生，梅匀鉼驾驶的马自达休旅车遭维迪斯驾驶的丰田汽车撞至桥墩旁后，再冲撞一次而坠海，梅匀鉼的休旅车连人带车于22日傍晚5时45分打捞起来，并于昨早举殡。