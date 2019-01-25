灯笼耀甲河‧添诗情画意‧沿河赏灯好浪漫 马六甲河在己亥新春为市民和游客带来不一样的诗情画意，尤其是在河风、夜色及大红灯笼的衬托下，增添了春到河畔那份沿河赏灯的浪漫情感！

远处色彩炫丽的汉都亚桥和近处的红灯笼相互辉映，就像我国不同文化融洽相处般自然。

（马六甲24日讯）马六甲河在己亥新春为市民和游客带来不一样的诗情画意，尤其是在河风、夜色及大红灯笼的衬托下，增添了春到河畔那份沿河赏灯的浪漫情感！

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“鬼门关桥”添异国氛围

甲州年景佈置盛名已经成了经典，大街小巷皆是千盏灯笼高挂的美景，白天夜里都连成了一种属于马六甲人的传统和骄傲，更是各州和各国游客取景的必到之处。

今年，春的气息延伸到贯穿甲市区的马六甲河沿岸，每一座横跨河面的桥都披著靓丽的色彩，让绚烂的灯光倒映在河水荡漾之上，每一道光彷佛是一份摇曳著“欢迎您”温暖。

在灯笼、桥、沿岸灯饰及建筑物的相互辉映下，甲河的脉搏跳了起来，跟著年轻了起来。

如果大家晚上沿著河岸走一趟，你会发现著名的甘榜摩登桥在灯光下真的“摩登”了，俗称的“鬼门关桥”少了一份传说，反而多了一份异国氛围；悠久的曾昆清桥也不再让人有历史感，旧车站桥如今完全看不到一份残旧。

至于本报为巴刹桥取名的“新春和谐好运桥”，目前已成了各族及各国人士拍照打卡的热点，串串红灯笼点成串串国民和谐相处的烛光。

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甘榜摩登桥在七 彩灯光的衬托下，真的在夜间“摩登”起 来了！