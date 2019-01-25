陆交局：道路安全行动·特定日期禁重型商用车 陆路交通局将在农历新年期间展开道路安全行动，2月2日、3日、4日，2月9日及10日禁止重型商用车辆上路。

（吉辇25日讯）陆路交通局将在农历新年期间展开道路安全行动，2月2日、3日、4日，2月9日及10日禁止重型商用车辆上路。

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重型车辆包括超过7500公斤的罗里、拖格罗里、载树桐罗里、载洋灰罗里、沙石罗里、载建筑材料罗里。

陆路交通局总监拿督斯里沙哈鲁丁说，配合华人农历新年的到来，陆路交通局将从1月29日至2月12日在联邦大道及及各高速大道展开道路安全行动，确保大家安全行驶。

他说，全国2000名陆路交通局官员假期冻结，以在新年道路安全行动执行任务。

沙哈鲁丁今日为陆路交通局南北大道昆仑新芒魏休息站全国第2间大道执法站主持开幕礼后，这么说。首间在大道设立的执法站是于去年在雪州龙溪的第二中环衔接大道。

大道执法站提供的服务包括检查罚单及黑名单、接受公众投诉、大道巡逻工作。昆仑新芒魏站属北部区域，执法范围从阿罗士打至丹绒马林。