戴小同‧物有所值 在马来西亚，我们经常吃的东西有鸡饭、椰浆饭、面粉糕、鱼胶面及云吞面等等。这些食物的价格算是普罗大众经常选择的，然而我认为它们其实并没有物有所值。

在马来西亚，我们经常吃的东西有鸡饭、椰浆饭、面粉糕、鱼胶面及云吞面等等。这些食物的价格算是普罗大众经常选择的，然而我认为它们其实并没有物有所值。

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如果说在马六甲正常吃一餐要5令吉，一盘5令吉的正常鸡饭，有鸡肉、饭和黄瓜2片，如果要吃菜还要另加豆芽。

再来，一碗5令吉鱼胶面，有鱼圆、面、鱼饼及豆芽，也没用其他蔬菜。云吞面算是比较丰富一点，有云吞、叉烧、面和青菜，但是我们都知道，我们的云吞顶多只能说是云吞皮加上一点意思意思的肉，让它能算是一个完整的云吞而已。

我想表达的，是好像我们如果没有特别加料，我们就只能吃不足的馅料或配菜，很少有“基本款”就让人很满意的。

马六甲的食物，是不正常地一直在倍增。那是因为马六甲是旅游区，食物被“炒高”了价钱，唯独马六甲人的收入增加还是非常缓慢。

当然不能否认，马六甲还是有很多地方的食物是很便宜的，重点是其他人都能够这样便宜，同一样档次的食物，却没有那个诚意，只能说是老闆想要赚多点，在整个社会大部份都是这样的情况下，渐渐连消费者都会觉得正常，但是我还是认为，很多食物都没有物有所值。

马六甲是个小地方，因为旅游的关系吸引了许多游客，人口也密度小，要成为大城市还要很长很长一段路，但是食物及消费却发展得快。