卫生局突击一霸市揭发‧食物发霉过期没下架 刘志良指出，基于相关霸级超市是有一定水准的购物中心，业者及管理层应严正看待食品安全，唯在取缔行动时，仍发现有逾期等不符规格的食物，令人深感不满。

甲州卫生局官员在市郊一霸级市场突袭检查，准备将不符规格的食品带走，深入调查。

（马六甲24日讯）为配合“农历新年行动”，甲州卫生局今日突击检查市郊一间霸级超市食品部，未及半小时，发现发霉食物、食品罐头凹陷及逾期食物仍未下架，而深表不满。

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在多名官员陪同下，甲州卫生及反毒事务委员会主席刘志良带领展开行动。

刘志良指出，基于相关霸级超市是有一定水准的购物中心，业者及管理层应严正看待食品安全，唯在取缔行动时，仍发现有逾期等不符规格的食物，令人深感不满。

年柑腐烂 面包生虫

在行动中，卫生局员也发现不少有问题的食品，例如逾期、标签上的日期有误、已腐烂的年柑、面条包装生虫，被卫生局执法人员一一充公。

他提醒所有商场管理层改善这种情况，确保消费者能买到安全及卫生食物。

他也希望消费者在购物时，必须看清食物是否安全食用，若买到已腐烂的食品，消费者有权要求退还或更换。

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已腐烂发霉的食品未下架。

下令9饮食店关14天

另一方面，刘志良说，自本月14日起，州卫生局展开“农历新年行动”，截至本月23日，共检查359间饮食店，9间因卫生情况欠佳，在1983年食物法令第11条文下，被下令关闭14天。

“在2009年食物卫生条例下，卫生局执法员发出136张罚单，罚款额共3万零300令吉。”

刘志良指出，凡经营饮食生意的业者，在领取营业执照时，必须通过卫生局的考试，至今仍有业者未遵守规则，饮食店卫生状况不佳，可随时衍生食物中毒事件。

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参与行动者包括甲州卫生局副局长阿米鲁拉、公共卫生主任诺芝达及环境卫生主任莫哈末立祖安等。