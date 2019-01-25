槟万脚兰蛇庙庙会·年初五系列节目登场 槟城万脚兰蛇庙庙会将于2月9日（农历正月初五）下午5时至午夜12时举行，并庆祝蛇庙清水祖师圣诞千秋及请香火仪式，欢迎民众踊跃出席。

万脚兰蛇庙庙会庆祝蛇庙清水祖师圣诞千秋及请香火仪式，前排左三起陈国才、杨顺兴、陈来福及谢清渊。（图：星洲日报）

（槟城24日讯）槟城万脚兰蛇庙庙会将于2月9日（农历正月初五）下午5时至午夜12时举行，并庆祝蛇庙清水祖师圣诞千秋及请香火仪式，欢迎民众踊跃出席。

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庆委会已拟定一系列的庆典节目，包括舞狮、舞龙、击鼓及舞蹈，还有别出心裁的舞蛇表演、弄蛇术，其他有魔术、冠军歌手演唱、踩高跷及放烟花等。

连续举办7年

槟州旅游发展、古迹、文化及艺术委员会主席杨顺兴今日在一项新闻发布会上说，蛇庙请香火仪侙已经连续举办了7年，每年吸引大量民众及旅客观光，有促进槟州旅游业的作用。

他指出，蛇庙是于1850年建庙后，并是“青龙蛇”

的盘居之处，吸引大量信徒朝拜，不仅香火鼎盛，也成为槟州著名的旅游胜地。

他说，蛇庙请香火的仪式，预测今年国运的走势，成为了蛇庙的特色，吸引民众前来驻足围观，从而提升蛇庙的知名度。

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出席者有槟城福建公司主席陈国才、公关拿督陈来福及庆委会主席谢清渊。