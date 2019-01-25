爱极乐高原21吋水管破裂‧甲多区水供或受影响 水管破裂事故发生后，阻断大约500米的去路，各轿车、巴士及大型罗里被迫取道花园路前往目的地。

警方封锁受影响路段，确保不影响抢修的工作。

（马六甲24日讯）甲爱极乐高原通往爱极乐收费站路段，21吋大水管破裂，抢修工作已展开，估计需耗时6至7小时，预计武吉峇汝、拿督巴冷邦、圣淘沙花园、彭胡鲁阿巴斯及巴也依干等地区水供将受此影响。

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轿车巴士被迫取道花园路

水管破裂事故发生后，阻断大约500米的去路，各轿车、巴士及大型罗里被迫取道花园路前往目的地。

交警也一早封锁受影响的路段，水务公司职员抵达现场后也展开抢修的工作。自来水不停地从地底流出大沟渠，沿路的行人道及部份路面也开始塌陷。

水务公司：料耗逾6小时抢修

甲水务公司职员莫哈末卡菲兹表示，该局今早7时许接获水管破裂的投诉后，已派员到场展开抢修的工作，估计需耗时6至7小时才能完成。

他说，该埋在地底的水管约21吋，相信水管过于陈旧，加上可能被外力施压而导致破裂，预计武吉峇汝、拿督巴冷邦、圣淘沙花园、彭胡鲁阿巴斯及巴也依干等地区水供将受此影响。

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郭子毅：须控制水压避免水管破裂

行动党爱极乐州议员郭子毅受询时表示，甲州约有四分之一的水管是属于旧的AC水管，已使用超过30年，加上水务公司必须控制水压，避免水管破裂现象，这是很多地方水压偏低的原因，爱极乐高原也是其中之一。

“为解决此问题，我在去年争取了500万令吉，为该地区更换水管，受益的住家和商店约有1500个单位，去年10月也曾与当地居民进行对话会。”

他说，他们已履行对话会上居民要求，目前，已经完成测地及招标工作，会在农历新年后开始施工。

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