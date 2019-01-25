各校校长：依人数面积环境安排‧华小休息时间没问题 甲州华小根据校内学生人数、校园面积及食堂环境等条件，各自安排20至30分钟的下课休息时间，确保学生拥有足够的时间买食物、用餐、休息或值勤，多年来各自操作良好。

甲州华小根据学生人数、校园面积及食堂环境等条件，各自安排恰当的下课休息时间。（图：星洲日报）

（马六甲24日讯）甲州华小根据校内学生人数、校园面积及食堂环境等条件，各自安排20至30分钟的下课休息时间，确保学生拥有足够的时间买食物、用餐、休息或值勤，多年来各自操作良好。

广告

教育部副部长张念群日前指出，教育部不会干涉学校制定下课时间的自主权，20至30分钟都是被允许的时间范围，但校方必须与家长良好沟通。

对此，《古城》社区报访问华小校长得悉，各校规模和学生人数不同，校方采取最合适的下课时长，尤其大型学校倾向分成2个阶段下课，各为20分钟，小型学校则统一下课，但可长达30分钟。他们认为，经过与家长的沟通及长时间的实践，孩子都自律进行自我调整，在足够的时间完成需要做的事情，因此，下课时间从来都不是华小的课题。

文化小学校长王姝郿：2次下课各30分钟

文化小学校长王姝郿表示，该校在10多年前已考量到学生休息及吃东西时间的问题，于是在综合家长及教师的意见后，采取分2次休息时间的措施，各为30分钟，每次约500多名学生休息，并规定只能在食堂用餐。

“这措施实行多年都没问题，学生有足够位子坐着吃，校方也不时鼓励高年级的学生让位给低年级同学坐，同时充份利用进食时间，以便有时间休息，跟同学互动或做其他的事情。”

她表示，部份家长选择每月订餐，孩子不必排队等，直接到食堂领取预先准备的午餐，有效纾缓了排队的压力。

广告

她说，该校学生都很听教，一般上很守纪律，动作很快，很注意食堂的整洁，也懂得收拾碗盘和分类垃圾，因此，该校没有出现学生休息时间的议题。

王姝郿说，今年全校共有1141名学生，下课时间为（一）一、二、五年级于9时45分至10时15分休息；（二）三、四、六年级于10时45分至11时15分休息，两者相隔30分钟，供食堂业者打扫及准备食物。

育民小学校长郑国华：校园小移动时间足

育民小学校长郑国华表示，为了确保食堂空间的充足，该校多年来分为2个阶段下课，即一至三年级早上10时15至10时35分；四至六年级10时45分至11点05分，每阶段为20分钟。

广告

他说，学生有预订食物，食堂业者会提前准备好，因此他们不必排队等候，用餐后还有剩余时间休息、下棋或看书，时间相当充足。

“我与学生事务组副校长讨论过，认为2个阶段各20分钟休息时间没问题，因此，目前没有增加至30分钟的打算。”

他指出，该校校园面积不大，学生不需要走远路，只是上下楼梯到食堂而已，但因为食堂空间有限，所以校方采用2个休息时段，对全校930名学生的用餐安排比较合适。

“如果延长休息时间的话，放学时间也要随著调整，整体时间会有影响。”

新华小学校长符华英：人数不多20分钟充足

新华小学校长符华英表示，该校学生人数不多，今年只有285人，所以休息时间为20分钟，而多年来也是如此，足够让学生用餐，不需要延长。

她说，大多数刚入学的一年级新生，可能会不够时间用餐，但人数不多，因此，校方安排一至三年级的学生提早5分钟休息。

“其实，只要孩子习惯了，就能够适应在20分钟内解决吃和上厕所的问题。”

她指出，该校基于缺乏能够让学生集合的空间及教学楼距离的问题，担心如果休息时间太长，学生可能到处奔跑，让教师难以控制，恐怕有意外发生的可能性，所以把下课时间定为20分钟就好。

培德小学校长郑敏莉：站岗学生可提前休息

培德小学校长郑敏莉表示，该校303名学生目前在同一时段休息，长达30分钟，校方将选择保留这个制度，不会缩减休息时间。

她说，30分钟足够让学生到食堂购买食物及用餐，不至于吃得狼吞虎咽，也避免排队还没买到食物就已经快结束休息时间。

她表示，有些休息时段需要站岗的高年级学长，将提前5分钟离开教室到食堂用餐，过后至少还有20分钟执勤。