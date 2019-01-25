大型垃圾逾半辆3公吨罗里·2月起征载送垃圾费 从2月1日起，举凡丢弃大型垃圾或园艺垃圾的量超过半辆3公吨罗里的重量或容量，槟岛市政厅将征收载送垃圾费，而少量的大型垃圾和园艺垃圾、乐龄人士和身障者则可以享有免费的亲善服务。

从2月1日起，举凡丢弃大型垃圾或园艺垃圾的量超过半辆3公吨罗里的重量或容量，槟岛市政厅将征收载送垃圾费，而少量的大型垃圾和园艺垃圾、乐龄人士和身障者则可以享有免费的亲善服务。（图：星洲日报）

（槟城24日讯）从2月1日起，举凡丢弃大型垃圾或园艺垃圾的量超过半辆3公吨罗里的重量或容量，槟岛市政厅将征收载送垃圾费，而少量的大型垃圾和园艺垃圾、乐龄人士和身障者则可以享有免费的亲善服务。

广告

重量少于1.5公吨就免费

槟岛市政厅公共卫生及执照常务委员会交替主席王宇航说，一辆垃圾车的容量是3公吨，若民众丢弃的垃圾量少于一半，即重量少于1.5公吨或容量少于空间的一半，即可获得免费服务。

他说，市厅的安排是每逢星期一、三和五收集大型垃圾，而星期二、四和六则是收集园艺垃圾，而乔治市市区不在此例，因市区是每日都有收集垃圾服务。

他说，如民众要丢弃大型垃圾或园艺垃圾，可依据上述收集垃圾的日期作出安排，大型垃圾包括家具，而园艺垃圾则是花草树木。

高楼处理费由管理单位支付

“槟岛目前有1331栋分层地契计划（高楼），这些单位的大型垃圾和园艺垃圾所需的处理费，由相关高楼的管理单位支付。”

广告

市厅根据民宅、商业及高楼组屋或公寓进行收费，民宅或高楼如载满一车的收费是100令吉，而商业单位是200令吉、半辆罗里的收费则是民宅和高楼50令吉，商业单位150令吉。民众可以通过市厅柜台或热线申请这项服务，或通过当地的负责人申请。

槟岛市长拿督尤端祥说，农历新年将近，相信垃圾数量将有所增加，市厅也会增加班次来清理这些垃圾。

“清理垃圾是市厅的责任，民众不必给予市厅职员或承包商红包。”

山坡区旅游住宿单位及食肆

2月起将获临时准证

广告

今日召开的槟岛市政厅例常会议也同意在生态旅游类别下，从2月1日起，为超过76公尺（250尺）的山坡地区的酒店、度假屋、住宿和食肆发出临时准证。

这让6个旅游住宿单位获得临时准证，包括在公巴Mukim10的一家在山坡酒店住宿、新港Mukim10的树屋、直落巴巷Mukim1涉及山坡、储水区及州政府租凭地段的酒店住宿、2个涉及山坡地的班台亚齐Mukim2的度假屋及在浮罗山背Mukim5的餐厅。

根据条例，这些单位每年需要接受安全、建筑牢固及稳定性、排水系统等检测，而每年的临时执照更新费是7200令吉。在现有的建筑面积上，相关单位不可扩建。

尤端祥说，上述6个单位是在漂白计划下获准更新临时执照，而该厅不会发出正式执照，故它们每年需更新执照。

阿查哈里：执法可教民众守纪律

槟岛市议员阿查哈里在休会演词时说，在推行政策时，执法是相当重要的一环，但往往被干预，虽然该局和市议员公平公正的执法。

“各局主任的执法单位或因为人民代议士的干预而选择性执法。虽然人民代议士是要协助民众解决问题，但通过执法也则可以教育民众更为守纪律，若民众守纪律则人民代议士可以更好的执行任务。”

他说，制定的条例往往因为人民代议士干预各组主任不要在相关的选区进行执法行动，这导致为所有民众所制定的条例因此被漠视。

市厅账单可用信用卡付款

另一方面，槟岛市政厅也同意让民众在缴付市厅相关账单（门牌税除外）时，可使用信用卡及美国运通（American Express）付款。

此外，市厅将根据1965年“无人认领款项”法令，把截至2018年12月31日，退款但民众未领取的6万零200令吉47仙交到国家会计局。