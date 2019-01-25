阿兹祖弃战香港世界杯 大马场地脚车王子阿兹祖决定缺席本周末在香港举行的最后一站世界杯场地脚车赛。

（吉隆坡25日讯）大马场地脚车王子阿兹祖决定缺席本周末在香港举行的最后一站世界杯场地脚车赛。

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这项决定有可能让阿兹祖的世界排名下跌，但是他还是下定决心，因为他想更专注下月月杪在波兰举行的世界场地脚车锦标赛，以便能够有更多时间做好备战。

31岁的阿兹祖目前世界排名第3，他在本季取得好开始，上星期在雅加达亚洲赛中重夺冲刺赛冠军。阿兹祖在麒麟赛决赛中屈居第5，队友沙费道赛为大马队摘下银牌。

在最近纽西兰站世界杯赛中，阿兹祖缺席，而沙费道斯则在麒麟赛中取得第4名，表现不俗。

去年在荷兰举行的世锦赛中，阿兹祖由于受到细茵感染而表现欠佳，无法捍卫在香港夺得的世锦赛麒麟赛金牌。

参赛重质不重量

对此他说，他想减少出国参赛，避免生病，重质不重量，以便能够以最好的状态重夺世界冠军。

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他表示，世界赛目前是东京奥运积分赛之一，所以他将会在接下来的四个星期都专心在墨尔本备战。

阿兹祖在本季两站世界杯皆夺得麒麟赛铜牌，分别是柏林站和伦敦站。

在上季里约奥运会，阿兹祖夺得麒麟赛铜牌，同时在历届世锦赛中共获得5枚奖牌，除了2017年夺得麒麟赛金牌之外，另4枚则是2银2铜。