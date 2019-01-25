马口挂1800灯笼．大街小巷年味浓 新春佳节的脚步将至，仁保县议会于上2周开始，在马口区张挂1800粒大红灯笼，让大街小巷充满新春味道。

在大红灯笼高挂点缀之下，马口万乐镇在夜里格外迷人。（图：星洲日报）

（马口24日讯）新春佳节的脚步将至，仁保县议会于上2周开始，在马口区张挂1800粒大红灯笼，让大街小巷充满新春味道。

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在仁保县议员郑洧腾及马口团队负责跟进之下，仁保县议会早在2周开始，陆续在马口各处挂上红灯笼，其中万乐镇广场更是张挂了509粒大红灯笼，夜里点缀了天空，社区开始弥漫着浓浓的新春气息。

马口大街、会馆街、马口小贩中心、峇都基基路、万乐镇广场及嘉乐商业区大路等，处处可见到红灯笼随风飘逸，夜里绽放光芒。

“我爱马口”牌成打卡景点

其中万乐镇广场在挂上大红灯笼后，加上特制的“我爱马口”拍摄牌，已成为马口人新年夜里打卡拍照的新景点。

万乐镇广场509灯笼今晚亮灯

据知，往年地方政府总是要等到最后一两周才在市区挂上灯笼，引起很多市民埋怨，随着希盟执政后，严格督促当局必须比往年更早挂上灯笼。

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森州行政议员兼马口州议员张聒翔指出，在万乐镇广场挂上509粒红灯笼，是象征509年全国大选中，我国成功改朝换代，希盟取下执政权。

他形容，改朝换代是大家的功劳，而马口区的改朝换代中心点就是从万乐镇开始，所以万乐镇广场特别有其意义，相信将可以成为打卡好去处。

据知，亮灯仪式将于1月25日晚上举行，届时灯笼将会一直明亮到元宵节过后。

后日欢乐骑

规划行程避塞车

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随着仁保升格为市的盛大庆典将于1月29日举行，仁保地方政府将主办一系列造势活动，包括27日（星期日）早上举行的脚车欢乐骑活动，预料届时马口来往斯汀的交通将会非常拥挤，张聒翔呼吁群众提早策划行程，以免行程受阻。

据知，当天的欢乐骑共有逾700辆脚车参与，活动从早上7时许开始，全程30公里的路程是从斯汀开始，一直到马口再回转到马口IOI新市镇，再原路返回斯汀的仁保市议会前结束。

张聒翔了解情况后说，当局当天并没有完全封路，但是会有交警指挥交通，一旦自行车队伍经过后就会通行，但是沿途交通难免拥挤。因此，他呼吁当天早上有意出行或是到马口购买年货的公众，最好策划行程及时间，以免行程受阻。