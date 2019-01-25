除了刘特佐父母．警方也通缉罗斯玛设计师 除了本地富商刘特佐的父母亲，大马警方也正寻找另外2人，以协助调查一马发展公司（1MDB）弊案。

（吉隆坡25日讯）除了本地富商刘特佐的父母亲，大马警方也正寻找另外2人，以协助调查一马发展公司（1MDB）弊案。

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全国总警长丹斯里弗兹表示，警方寻找的4个人包括刘特佐父亲丹斯里刘福平、母亲吴玉幼（皆66岁）、54岁的新加坡籍公民莎布南娜莱达斯Shabnam Naraindas Daswani（也称为娜塔莎Natasha Mirpuri），以及40岁的陈金龙（译音）。

警方是在2001年反洗黑钱和反恐融资法令第4（1）（b）条文下，寻找他们以协助调查。

“我们促请任何掌握相关资料的人士，尽快向警方联系，”弗兹发表文告指出。

文告也附上4人的照片、地址、身份证与护照号码等资料。

“我们希望在此事件上，获得公众的合作。”

其中，娜塔莎是一名时装设计师，其居住地址为新加坡的Parkstone路。前首相夫人拿汀斯里罗斯玛的前助理里扎曼梳曾经证实，娜塔莎是罗斯玛最喜欢的其中一名设计师。