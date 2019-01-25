威省市局门牌税柜台．2月起周末开放半天 距离缴交今年度上半年门牌税期限还有一个月，威省市政局的缴付门牌税柜台从2月开始每逢周六和周日开放半天，在截止日期的2月28日则延长至晚上8时30分。

黄庆辉（右）与罗查里宣布2019年威省摄影比赛正式开放报名，今年的参赛主题是“我的老威省城镇”（#MySeberangPeraiOldTowns）。（图：星洲日报）

（大山脚24日讯）距离缴交今年度上半年门牌税期限还有一个月，威省市政局的缴付门牌税柜台从2月开始每逢周六和周日开放半天，在截止日期的2月28日则延长至晚上8时30分。

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威省市政局主席拿督罗查里说，市政局鼓励纳税人使用线上缴费服务，而且，门牌税账单上已有二维码（QR Code），纳税人只需要使用手机扫瞄，就能直接进入自己的户头通过线上转账缴交门牌税，简单又方便。

罗查里：鼓励使用线上交易

他说，市政局鼓励人们使用线上交易也是市政局的减碳措施之一，线上交易的管道有威省市政局官网、槟州政府官网，以及国内几乎所有银行都可以缴付市政局的门牌税。

“倘若需要驱车出门缴交门牌税，业主可以前往最近的市政局代理，包括邮政局、人民银行、槟州水供机构、县署等缴费，任何逾期缴交和拖欠门牌税的业主，可能会面对市政局的法律行动，包括充公相关产业内的相等价值物品抵偿所拖欠的数额。”

罗查里今日在市政局月常会议上，提醒业主在2月28日之前缴清2019年上半年的门牌税，至于缴清2019年全年门牌税的业主，则获得参加幸运抽奖的资格。

市政局在即将来临的春节前夕，1月28日至2月3日提供收条大型垃圾服务，罗查里说，居民也可以把大型垃圾移到附近的大垃圾桶旁，市政局也会增加到大垃圾桶收集垃圾的次数。

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收集大型垃圾时间和各区协调员联络电话可浏览市政局官网（http://www.mpsp.gov.my/）。

加强市局企业效率

推介“2019威省企业优先计划”

罗查理也在月常会议上推介“2019威省企业优先计划”，并以“以人为主，以民为本”为主题，通过内部与对外关系的整顿，加强市政局的企业效率。

他希望通过上述计划强化“2019年威省市政局预算案”的项目，同时促进有竞争力的经济活动、打造低碳城市与智能城市，以及在市政局内部实行以民为本的企业管理方式。

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他说，市政局也印刷了图文并茂，涵盖4语的年度报告册，让民众更了解市政局的作业。

爪夷州议员方美铼、柏淡州议员卡立梅达、直落斗哇州议员慕斯达法、双溪峇甲州议员阿玛比利巴医生等也出席推介礼。

威省摄影赛开放收件

6月14截止

第四年举行的威省摄影赛（ASP Awards）今年主题是“我的老威省城镇”（#MySeberang PeraiOldTowns），并增加延时（Timelapse）摄影组别，希望吸引不同专长的摄影发烧友参加。

主办单位威省志气有限公司首席执行官黄庆辉说，今年的比赛总奖金高达1万9400令吉，并与市政局和ThibkCity联合举办。

他说，收件日期是1月24日至6月14日，通过社交媒体参赛的参加者，必须加上“#MySeberangPeraiOldTowns”的标签。

“作品内容可以是人物、文化、建筑、社会经济或夜景，所有照片必须在细则指定的高渊市镇、大山脚市镇或甲抛峇底市镇范围内拍摄才符合参赛条件。”

参赛细则可浏览http://www.mpsp.gov.my/或https://www.aspiring.photography/。