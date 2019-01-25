管理公司欠水费．商家被断水影响生意累街坊 管理公司拖欠水费“累街坊”，森水务公司被迫“断水”，商家受罪！

管理公司因为拖欠了2万令吉水费，导致森水务公司被迫断水，影响商家营业；左起为市议员吴勇汉及周世扬。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉24日讯）管理公司拖欠水费“累街坊”，森水务公司被迫“断水”，商家受罪！

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邓普乐商业区商家申诉过去3天遭遇没有自来水的日子，严重影响生意造成亏损，怒斥发展商委任的管理公司失责，希望森州水务公司接下来，能依据各商业单位的水表发单，不要再通过有关管理公司处理。

他们今日在罗白州议员周世扬的安排下召开新闻发布会强调，有关商业区有5栋大楼，共有165个商业单位，每个单位都有分层地契和个别水表，但发展商在商业单位竣工后，委任了一家管理公司处理水电费。

惟商家强调，这个受委托的管理公司问题一箩筐，2年前因为拖欠水费，导致商家被断水影响生意，没想到2年后事件又重演。

因此，他们希望周世扬能协助申请，让商家能直接向水务公司缴还水费，无需再通过管理公司。

管理公司指很多店主没缴水费

周世扬指出，经过了解后，有关拖欠水费的管理公司称虽然不少商家有缴还水费，但却还有很多单位店主没还钱，导致管理公司为难。

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不过，经过讨论后，管理公司负责人已向水务公司缴还了1万4000令吉，另6000令吉则分期缴付，而水务公司也答应今午会给商业单位恢复水供。

林德兴：盼分别开水费单

经营汽车美容的林德兴强调，提供洗车服务却没水可用，严重影响生意，一天亏损最少500令吉，特别是年关将近，更是让他觉得气馁。

他说，每月水费约200令吉，而且都准时交给管理公司，这样的断水问题并不该发生，特别是对有准时还水费的商家来说，非常不公平，希望水务公司可以理解商家难处，分别开单给商家，方便缴还水费。

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吕国梁：上厕所都成问题

出租单位用作宿舍的吕国梁说，宿舍有10人，断水后连上厕所都成问题，导致学生被迫回校“借”厕所，加上宿舍在第四楼，电梯又不能用了，学生根本无法提水上楼。

陈慧彬：幼儿园断水太难熬

经营小先锋幼儿园的陈慧彬强调，幼儿园里有约60名小孩，如此庞大的学生数量在断水的日子让人非常烦恼。

“特别是上周才有小孩腹泻频上厕所，我想，要是在这几天孩子们也有这样的状况，就真的糟透了。”