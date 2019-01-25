许镁琪．《Swing Kids》 以踢踏舞（tap dance）和摇摆舞（swing dance）为主轴，无论是预告片、海报还是剧照，都“像是”一部欢乐的歌舞剧，谁会料到，看完后心情如此沉重。

以踢踏舞（tap dance）和摇摆舞（swing dance）为主轴，无论是预告片、海报还是剧照，都“像是”一部欢乐的歌舞剧，谁会料到，看完后心情如此沉重。

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说的是韩国电影《Swing Kids》（中文译名为《摇摆男孩》）。

电影前半部的氛围，确实是轻松搞笑、热血沸腾的，然而，后半部的剧情反差，让观众经历180度的情绪变化，加上节奏明快，甚至叫人有点措手不及。

《Swing Kids》以1951年韩战期间发生在战俘收容所的故事为背景，美国白人所长希望藉着提升收容所的形象来达到个人目的，指示原是百老汇踢踏舞舞者的黑人下属成立舞团，以在媒体面前表演。

于是，本来背景各异、毫无关联的3男1女因不同的理由加入了舞团，在黑人团长带领下跳起了踢踏舞，并加入摇摆舞元素，5人组成了舞团“Swing Kids”，在乱世中看见梦想和曙光。

电影呈现出不同国籍的团员即使语言不通、政治理念不一，却能够在舞蹈中找到共鸣，如此正面而美好，让观众一度以为，眼前的艺术表演，挣脱了政治和战争的束缚。

团员当中，有人背负着沉重的民族使命，有人思念着失散的亲人，有人渴望着温饱安稳的生活，在跳舞和生存之间，他们历尽挣扎、压抑和辛酸。

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然而，他们同时意识到，在痛苦的现实中，舞蹈成为了他们唯一的安慰与欢乐来源。

那场正式演出的戏码，5人跳得全情投入，抱着豁出去的心态跳舞、完全享受其中的他们，正绽放光芒。我想，对他们而言，哪怕只有一支舞的时间，至少尝过自由的滋味。

至于后来的故事，我就不剧透了，希望大家亲自观赏和体会。《SwingKids》在我国上映的院线不多，时间也不长，好的作品值得让更多人看到，来得及的话就去捧场吧。

片长2个小时多，难得的是毫无冷场，让观众的心情犹如乘坐过山车，散场后更是久久无法平复。有别于一般的歌舞剧，电影探讨自由、和平、肤色、国籍、政治理念、意识形态等课题，甚具深度。

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戏里，女主角有这么一句对白：“共产主义、资本主义，如果大家不知道这些，就不会有杀人或者被杀了。”

在残酷的现实面前，自由与和平，是何等难能可贵。一部以舞蹈为主、满腔热血的电影，原来，是在用反差极大的剧情，向世界传达反战的讯息。

电影以两位主角尬舞的画面结尾，大概是希望将两人尽情跳舞时乐在其中的身影和模样留在大家心中，这一幕，我是一边眼眶泛泪，一边嘴角上扬、以五味杂陈的心情看完的。

（森美兰．芙蓉社区记者）