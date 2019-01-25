万能万字积宝巨奖 . 砂商人独赢3千万 （古晋25日讯）万能史上最高数额的万字积宝奖金3382万2299令吉巨奖，是由砂拉越一名男商人独赢！

（古晋25日讯）万能史上最高数额的万字积宝奖金3382万2299令吉巨奖，是由砂拉越一名男商人独赢！

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这位超级幸运儿领走了万能万字积宝游戏自2009年推出以来派发最高的积宝奖金，确实是农历新年丰厚的横财。

凭借System Play 7（即全包7组万字），幸运儿于1月23日赢得万能万字积宝1，他投注的7组万字中有2组万字正确匹配万能万字开采成绩中首3奖的2组号码，中奖的积宝号码是5356（一奖）+ 9322（二奖）。

这位突然成为千万富翁的幸运儿今天到万能领取最高积宝奖金时无比兴奋地说：“天啊！我的心还在砰砰跳呢！真是太意外了！我没想到会赢得如此巨大的奖金！”

“选择投注System Play 7，因为这7组号码对我来说是有特别意义的。”

幸运儿表示，本身经营小本生意，赢得这笔奖金，可以去实现扩充生意的梦想。此外，现在也可以为妻子和孩子们提供更好的生活了。