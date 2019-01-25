李国辉．从森华堂没忽略原住民谈起 每当人们提起原住民，就会联想到“落后”，是住在深山野岭的一群落后的少数族群。

每当人们提起原住民，就会联想到“落后”，是住在深山野岭的一群落后的少数族群。

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据卫生部副部长李文材披露，全国目前共有约18万名原住民，因原住民的人口过于稀少，估计仅占全国人口的0.5%，数量可谓微不足道。他们不仅没有数量，也没有政治与经济实力，因此往往被许多官方与非官方组织所忽略。

有鉴于此，今年己亥年的森华堂新春大团拜，在理事会被推举为筹委会主席的拿督邹尚轩，建议在大团拜活动节目中穿插一项别开生面的各族群传统服饰演出，除了邀请华巫印及锡克族群，也破天荒首次邀请少数民族原住民参与演出及出席自由餐会，让他们也融入华人的社群中，同欢共庆新春佳节，这是值得鼓励及提倡的。

为了表示森华堂领导人的诚意，筹委会主席拿督邹尚轩、执行秘书李国辉在该会顾问亦是罗白州议员周世扬的穿针引线下，特驱车进入原住民村庄，亲自将邀请函与报名表格交到该村庄女村长手中。

该女村长霎时受宠若惊，从未想过会有华团组织特邀请他们共庆佳节，没忽略他们的存在。

从原住民的谈吐中，我们感受到许多原住民的说话与态度是直肠直肚、天真和善良的，因而他们往往常被有心人利用。在他们的村庄，不管该地区的旅游业多么蓬勃，农业带来多大的变化，却协助了一些暴发户制造了许多财富，但原住民的生活还是没什么改变。

尤其一些政党及政客从未到过人口极少的原住民村庄，而人口较举足轻重的，在选举时，政客就会在当地许下种种承诺，说得天花乱坠，要为原住民带来改变，然而选举过后，却只闻楼梯响，不见人下来，原住民依然住在山林里和市镇边缘求存。

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我们感到遗憾的，在现有的国会下议院议员中，没有一个原住民的代表，而原住民作为大马的其中一个族群，历史亦最悠久，和这片土地最融合的族群，政府应考虑给予原住民一个担任“主角”的机会。

我们更感遗憾及愤慨的，一些族群尚在不断扰攘着本身的祖先是这个国家拓荒开垦的“主人”，大言不惭地宣称祖先住在这儿已有数百年或上千年的历史，甚至口出狂言欲把他族赶出国外。但是他们却故意遗忘了这些原住民，难道他们不知道这些土生土长的原住民，或许已在这片土地生活了上万年，早已在这片土地落地生根了？

然而因为他们政经文教力量的薄弱，加上是极少数民族，虽然历史悠久，却唯继续被边缘化，被人们忽略。

庆幸的，在这个社会，还有一个马来西亚私人执业医生协会联合会配合卫生部联办“大众医生计划”，通过义务的医疗团体，到全国各地偏远村庄地区，为原住民提供免费医疗服务，甚至训练原住民掌握基本的急救常识，以便在发生需要急救的状况，能够自行处理。

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森美兰中华大会堂作为州内华团最高领导机构，此次趁新春大团拜，跨出族群进一步邀请少数民族的原住民，届时森州务大臣及国州议员会莅临，官民也一起同欢共庆新春佳节，能让各族群感染到华人农历新年的喧闹气氛，这是应该获得华团及州内子民支持及响应的。

因此，在这片美丽的国土上，生于斯、长于斯的族群，不应该还在争论谁才是这片土地的“真正主人”，我们真正需要的是“真正的主角”，尤其每一族群，包括原住民，大家应该平起平坐，同享平等的地位与权益，而每一族群包括能干的原住民，都可成为国家的主角。