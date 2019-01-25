霹雳州大臣夫妻录拜年视频·年柑年饼新年歌样样来 霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙携夫人拿汀斯里诺米穿上一身红，录制视频向霹雳州华裔子民拜年；向来性格“搞怪”的他在视频中还和霹雳州行政议员杨祖强互喂年柑和年饼，并唱起经典新年歌《恭喜恭喜》，祝贺华裔人民万事如意，恭喜发财！

大臣及州议员们手持元宝和春联，向州内华裔人民拜早年，大家一身红和金，非常有喜气。右起是杨祖强、诺米、阿末法依沙、梁卓经和太太林宝华。

（霹雳．怡保25日讯）霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙携夫人拿汀斯里诺米穿上一身红，录制视频向霹雳州华裔子民拜年；向来性格“搞怪”的他在视频中还和霹雳州行政议员杨祖强互喂年柑和年饼，并唱起经典新年歌《恭喜恭喜》，祝贺华裔人民万事如意，恭喜发财！

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这个全长2分钟34秒的视频是由双溪古月区州议员梁卓经服务中心赞助，由杨祖强昨晚在其脸书专页发表；视频一开始就是喜气洋洋的音乐，画面显示在大臣官邸内，杨祖强及梁卓经在屋内坐着聊天，接着阿末法依沙和诺米来到，双方互相拱手拜年，大臣还给杨祖强及梁卓经送上拥抱。

大臣和夫人身穿红色绣金服，两名州议员则穿上金色，非常有气氛。

接着，杨祖强剥开一个年柑，拿起其中一掰递给大臣喂他吃下，大臣也礼尚往来“回敬”杨祖强一块年饼，画风搞笑。

杨祖强喂大臣吃年柑，大臣也递上年饼回敬。这都是没有彩排下，两人自然展现出来的真性情。

他们随后也一同唱出《恭喜恭喜》，大臣和夫人虽然似乎偶有“忘词”，但是两人边唱边随着节奏轻轻摆动身子，显得很活泼。

大臣在视频中表示，他代表霹雳州政府，祝贺所有即将欢庆农历新年的霹雳州人民新年快乐，并表示新年时大家都期待舞龙、舞狮、鱼生、年糕以及各类华人传统食物；大臣夫人也笑说，未婚的年轻人可以收到红包，代表鸿运当头。

两人随后各以中文及粤语说出“恭喜发财”、“万事如意”和“新年快乐”；杨祖强则祝州内人民猪年行好运，“猪”光宝气过肥年，梁卓经及夫人则齐齐祝福大家新年快乐。

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梁卓经今日受本报询问时说，他们没有真正的“剧本”，许多“剧情”都是“即兴创作”，包括大臣和杨祖强互喂新年食品，都是他们在现场展现出来的真性情。

他笑言，他们5人尚算是不错的天生演员，在没有彩排下，在一个多小时内就完成拍摄。

他说，大臣及大臣夫人的中文和粤语祝福语以及新年歌的歌词都是当天才学习，两人都努力在短时间内把中文字词学起来，而唱新年歌时是清唱，没有音乐伴奏。

他表示，在他印象中，从南利时代开始似乎都没有霹雳州务大臣录制视频向人民拜年，因此他和服务队想着配合新政府执政，今年就来些特别的，也给大家不一样的感觉。

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他笑说，大臣很亲民，因此他们决定邀请大臣一同录制视频，向华人社会拜年，而大臣也从善如流一口答应，在百忙中抽空配合拍摄，另外也邀请掌管非伊斯兰事务委员会的行政议员杨祖强一同拍摄；影片还有一些后期制作，迟些将会更新。