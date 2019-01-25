莎央妮：去年致3893屋烧毁·电流成住宅火灾主因 ）霹雳州消拯局 代局长莎央妮说，目前电流已成为 导致住屋火灾的主因。 她今日在霹雳州消拯局主办的2019 年检阅仪式上致词表示，在2018年，全 国有多达4369间屋子被烧毁，当中3893 间屋子是电流引起的火患，这比2017年 增加702宗或提高20%。

华都牙也警官与警员获颁表扬奖状後与霹雳消拯局高官合照。左四起是 刘俊伟及莎央妮。（图：星洲日报）

（霹雳·怡保24日讯）霹雳州消拯局 代局长莎央妮说，目前电流已成为 导致住屋火灾的主因。 她今日在霹雳州消拯局主办的2019 年检阅仪式上致词表示，在2018年，全 国有多达4369间屋子被烧毁，当中3893 间屋子是电流引起的火患，这比2017年 增加702宗或提高20%。 她也说，为了减少火患，霹州消拯 局於2018年检查2796间房屋，并发出191 封火患危险通知书给屋主。 “消拯局去年在州内将18宗违规 案件带上法庭，违规者被罚款高达11万 3000令吉。”

广告

纵火案须受正视

她说，必须正视纵火案，因这反映 出侵犯安全的情况，如果不遏止将带来 不良後果，这也是消灭抢劫和谋杀等罪 案证据的手法；去年全国发生267宗纵火 案，比2017年增加2宗。 “每一宗纵火案报告都需快速地呈 交给警方，以供进一步调查。”

霹去年接9478通求助电话

莎央妮表示，消拯局去年在 州内接到9478通紧急求助 电话，比2017年接到的9174通下降 3.21%，当中3871通是火灾求助电话。 她指出，去年州内发生的火灾 夺走17条人命，造成5922万令吉的损 失，唯消拯局拯救了估计高达60亿 1000万令吉的财产。

城市公路车祸最多

她说，消拯局去年派出消拯员前 往871宗车祸发生地点协助拯救，在这 871宗车祸中，发生车祸最多的地点是 城市公路（428宗，36人毙命），其次 是南北大道（213宗，25人毙命），接 着是联邦公路（169宗，22人毙命）。 她披露，消拯员於去年对93宗 遇溺案件展开拯救行动中，有33人溺 毙，比较2017年对87宗遇溺案件展开 拯救行动，有43人溺毙。 在去年33人溺毙案件中，12人在 河流／水道溺毙，8人在湖里溺毙，6 人在瀑布／急湍中溺毙，4人在海边溺 毙。 会上，莎央妮颁发2018年霹雳州 消拯局人物奖给新邦波赖消拯局官员 慕哈末阿里夫，颁发2018年霹雳州消 拯局英雄奖给怡保消拯局官员阿迪都 哈兹曼。 莎央妮也颁发表扬奖状给调查伪 造消拯局文件的华都牙也7名警官与警 员，包括刘俊伟警长，另外颁发表扬 奖状给警卫团怡保联络主任陈汉强。 出席这项仪式嘉宾包括霹雳州消 拯局副局长尤努士。