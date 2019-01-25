第一时间处理突发事故·玻王储谕令警领养非伊宗教场所 玻璃市王储端姑赛费祖丁谕令玻州警队安排警察领养州内所有非伊斯兰宗教场所，万一发生突发事故时可在第一时间派员处理。

诺姆沙（左二）在玻州副总警长占利（左一）及玻州警察总部防范罪案及社区安全组主任V.拉惹（右一）陪同，颁赠纪念品给庄万泰。（图：星洲日报）

（玻璃市．加央24日讯）玻璃市王储端姑赛费祖丁谕令玻州警队安排警察领养州内所有非伊斯兰宗教场所，万一发生突发事故时可在第一时间派员处理。

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玻州总警长拿督诺姆沙昨晚在警官活动中心出席警方与华社交流会上说，王储在雪州首邦市USJ施菲尔斯里马哈廉曼百年兴都庙于去年11月26日发生骚乱事件后，即刻向警方提出上述指示。

他说，警方经鉴定州内有20间佛教场所及庙宇、10间兴都庙、3间基督教堂及多家暹樾，都已向社团注册局合法注册，将尽快安排警察出任非伊斯兰宗教场所联系官。

张建酉促安排合适人选负责

马华玻州联委会执行秘书张建酉促警方安排合适的人选负责，惟诺姆沙解释，警方会尽量安排华裔或其他非穆斯林警察领养，唯非穆斯林人手不足，须安排其他种族协助。

诺姆沙说，玻州去年有563宗刑事案，当中只有42名华裔受害者报案，占总数7.4%。

另一方面，玻璃市中华总商会会长庄万泰致词时期盼这将成为年度活动，并认为这是很好的交流平台，能拉近与警方的关系，并且更了解玻州治安及防范罪案基本知识，也把握机会反映华社的问题。

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英特拉稼秧岸区州议员颜艾菱、玻中总工商组主任陈健明、华社代表林柏森及郑彦儒等人也发问。

不法者冒玻总警长名义图贿警

诺姆沙：违纪警员被调查

太岁头上动土！涉非法赌博的经营者冒用玻州总警长名义，企图以4000令吉贿赂警察免遭对付。

诺姆沙在交流会上公开警告不法之徒勿以身犯险，并说明上述事件已有3名警官、警员因违纪而被调职也接受内部调查。

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“我已掌握非法赌博的热点区，不瞒你们，我知道加基武吉有（非法赌博），刚才我提的情况就在那边发生。我会采取行动的。”

“我们还在调查他们（违纪警察）是否受贿，但他们对非法赌博活动视而不见，没有及时采取行动遏止就是违纪。”

另外，诺姆沙说，早前脸书广传玻璃市港口码头有警察向违规摩哆车骑士收贿的短片，被指涉案的4名警员已被调职并接受内部调查，他们的主管也因办事不力被调职。

