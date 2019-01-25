有史以来最大范围．沉香逾9千灯笼亮了 由芙蓉国会和沉香服务中心及6个单位联办的“福禄财到旺沉香”，昨晚在交通部长兼森州行动党主席陆兆福主持下，亮起沉香区有史以来范围最大的红灯笼，几乎照耀了沉香大小街道，让沉香顿时洋溢新春气息。

队伍从沉香入口浩浩荡荡出发；左起为周世扬、吴金财及陆兆福。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉24日讯）沉香逾9000盏红灯笼亮起来了！

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由芙蓉国会和沉香服务中心及6个单位联办的“福禄财到旺沉香”，昨晚在交通部长兼森州行动党主席陆兆福主持下，亮起沉香区有史以来范围最大的红灯笼，几乎照耀了沉香大小街道，让沉香顿时洋溢新春气息。

昨晚除了亮起逾9000盏红灯笼，还包括3个牌楼的灯光，亮灯仪式也是“福禄财到旺沉香”的首炮活动，众嘉宾及民众在舞狮的带领下，从沉香入口处步行到东天宫及邻恩复兴教会，浩浩荡荡的队伍，使到昨夜的沉香格外热闹。

陆兆福：每晚办新春活动

陆兆福说，今年的农历新年，对行动党而言非常特别，因为是成为执政党后，首次迎接农历新年，更应该要隆重和开心举办，庆祝大马有个新的春天。

他指出，行动党今年在沉香将举办一系列新春活动，同时也是有史以来，在沉香区挂最多盏红灯笼，新政府从中国订购2万粒红灯笼，除了逾9000粒在沉香一带，其余会在每个地区挂上，此外，沉香区从今晚开始，每晚都有新春活动，希望能为市民制造浓厚的新年气氛。

他说，他刚从中国北京回马，走遍当地的街道，都没有如沉香般，有着浓厚的新年气氛，芙蓉这次可谓破天荒，以往芙蓉市民会到其他州属感受新年气氛，今年有所不同，可以邀请朋友来到森州，包括芙蓉文化街及知知港等多地，都会有应节活动。

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行动党年初五林木街团拜

“在509的前一天，我在林木街的政治讲座上答应居民，农历新年将举办大型活动，因此，订于大年初五在林木街举办行动党团拜，希望大家一起来庆祝，协助推广芙蓉，促进当地商家经济。”

他说，行动党的资源来自政府或私人界，新政府会努力做得更好及做好本份，好好善用资源，打造更美好的社会。

出席者有森州行政议员张聒翔、陈丽群、朱建华、罗白州议员周世扬及拉杭州议员玛丽约瑟芬等。

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吴金财：续推动沉香惠民活动

沉香州议员吴金财指出，沉香区过去联合多个团体举办了多项惠民活动，如今有机会执政，将继续推动，而他希望政府部门主动联系这些组织，主动把政策告诉人民，让更多人惠及其中。

他将努力把沉香打造成有活力和有动力的地区，未来也会联合区内组织、团体和神庙，举办更多活动。

他说，沉香已有许久没有挂满灯笼，如此欢愉的场面，曾在逾10年前出现，感谢大家509的一票，给了改革的机会，沉香区今年也跟以往不一样，希望能藉此带旺沉香，为商家带来良好的影响。