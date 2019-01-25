太平动物园福冈市动物园·今年内进行交换动物 霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙指出，太平市议会与日本福冈市的动物园交换动物计划，预料将会在今年内进行。

杨祖强（右一）代表霹雳州政府移交2万令吉给太平动物园，由阿都拉欣（左一）接领。左二起是州行政议员拿督斯里莫哈末尼查丶阿末法依沙丶日本福冈市市长高岛宗一郎。（图：星洲日报）

（霹雳·怡保24日讯）霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙指出，太平市议会与日本福冈市的动物园交换动物计划，预料将会在今年内进行。

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他表示，2座城镇的官员会在签署谅解备忘录後进行讨论，以确定适合进行交换计划的动物。

动物只是暂时借出

他说，在这项交换动物计划下，有关动物只是暂时借出，并不是送给对方。

无论如何，他指出，为了表达对两座城市的友好情谊，他建议霹雳州政府到日本福冈市进行一个正式的拜访。同时，他希望能够加强两座城市的合作。

较早，阿末法依沙在签署谅解备忘录仪式上指出，霹雳州与福冈市有特殊的渊源，怡保市於1989年3月21日与福冈市结为姐妹城市，今年正好是30周年纪念。

他表示，2座城市之间的合作也环绕在经济丶贸易丶科学与科技丶文化丶运动丶教育等方面。

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他说，今年则再增加一座城市与福冈市加强合作关系。

太平市议会主席拿督阿都拉欣指出，签署这项谅解备忘录的目的是要加强两座城市之间在动物科学福利方面的合作，及专业品种管理程序的输送。

他表示，2座城市都有意推动教育活动及维护原始环境，并鼓励市民尊重原始和感激野生动物的独特。