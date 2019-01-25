罗水萍．大扫除考验“断、舍、离” 电台里播放着一曲又一曲的新年歌，农历新年的脚步越来越近，空气里都洋溢着新春的气息。不过这恰恰提醒我，新的一年即将到来，要大扫除啦！

电台里播放着一曲又一曲的新年歌，农历新年的脚步越来越近，空气里都洋溢着新春的气息。不过这恰恰提醒我，新的一年即将到来，要大扫除啦！

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光想到这点，就心里怕怕，因为我就是那种东西不舍得丢，这里收一点，那里留一点，家里摆放许多收藏物、纪念品，以及许多看似重要但实际没有太大用处的小东西的人。

结果，东西越收越多，不管是办公桌、家里或房间，空间只会越来越少。

不过1个多月前，刚经历了办事处搬迁，真的深刻感受到“断、舍、离”确实太不容易。

由于新办公室空间不比从前，所以，东西收拾到最后，只能沦为“丢、丢、丢，不要的通通放弃，不留！”。

2个星期前，再经历一次搬房间，那些不常穿的衣服、不常用的物品、文件……我已经不再像从前那样，那么轻意手软。

接下来，农历新年就将到来，家家户户想必要大扫除，我想，这又是一次“断、舍、离”的考验，不知道大家是否已准备好了？